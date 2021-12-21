Japonya Afganistan'a 100 milyon dolarlık insani yardım malzemesi gönderecek

Japonya, Afganistan'a 100 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağını bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Afganistan'a sağlık, gıda, su ve sıhhi malzemeden oluşan 100 milyon dolarlık yardım malzemesi gönderilecek.

Yardımlar, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) dahil 16 farklı uluslararası kuruluş vasıtasıyla ulaştırılacak.

Kamu yayıncısı NHK, söz konusu yardımın Taliban yönetiminin göreve gelmesi sonrası Japonya'nın Afganistan'a göndereceği ikinci yardım paketi olacağını kaydetti.

Japonya hükümeti, Ekim 2021'de Afganistan'a 58 milyon dolarlık acil insani yardım göndermişti.

Ayrıca Bakanlık İran, Pakistan, Tacikistan ve Özbekistan'a da çeşitli miktarlarda insani yardım sağlanacağını bildirdi.

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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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