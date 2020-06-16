Japonya, Aegis Ashore füze bataryalarından vazgeçiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Japonya, Aegis Ashore füze bataryalarından vazgeçiyor

Japonya, ABD yapımı Aegis Ashore füze savunma bataryalarının ülkeye konuşlandırılmasına yönelik programın, yükselen maliyet ve teknik sorun gerekçeleriyle durdurulacağını bildirdi.

Japonya, Aegis Ashore füze bataryalarından vazgeçiyor
16.06.2020 06:53 | Son Güncelleme: 16.06.2020 06:56

Japonya, ABD yapımı Aegis Ashore füze savunma bataryalarının ülkeye konuşlandırılmasına yönelik programın, yükselen maliyet ve teknik sorun gerekçeleriyle durdurulacağını bildirdi.

Savunma Bakanı Kono Taro, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'nin balistik füze tehdidine karşı karaya konuşlu füze bataryalarının 2025'e dek sisteme alınması planının sonlandırılacağını açıkladı.

Bakan Kono, programa göre önleyici füze fırlatışındaki hızlandırıcı roketin, sistem bataryalarının konuşlandırılacağı Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) üs çeperleri kapsamına düşmesinin planlandığını ve bölge halkının bu doğrultuda bilgilendirildiğini söyledi.

Üretici ABD tarafıyla görüşüldüğünde ise bu konunun sistemdeki yazılım değişiklikleriyle garanti altına alınamayacağı ve füze donanımlarının ek tadilata alınması gerektiği sonucuna varıldığını belirten Kono, "Yazılıma ilaveten donanımın da tadilata girmesi gerekli olduğu açık. Maliyet ve süre perspektifiyle süreci durduracağız." dedi.

Kono, tehditlere karşı şimdilik deniz konuşlu Aegis donanımlı SDF destroyerlerinin kullanılacağını dile getirerek, Japonya'nın savunma politikalarının da Ulusal Güvenlik Konseyinde gözden geçirileceğini ifade etti.

Akita ve Yamaguçi'de halk huzursuz

Hükümet 2017'de tehditlere karşı kuzeyde Akita ve güneybatıdaki Yamaguçi eyaletlerine birer adet Aegis Ashore bataryaları konuşlandırılacağını duyurmuştu.

Sistem radarlarının yayacağı elektromanyetik dalgaların sağlığa etkisi ve muhtemel çatışma ortamında hedef haline gelebilme riski sebebiyle bölge halkının projeye karşı huzursuzluğu medyaya yansımıştı.

ABD'li Lockheed Martin firmasına ait batarya sistemlerinin 30 yıl süreyle işletilmesi ve bakım masraflarının yaklaşık 4,2 milyar doları bulacağı kaydediliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler Haber
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı Haber
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak Haber
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı Haber
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü Haber
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü
Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül Haber
Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık
Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı
Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
İtfaiye eri, kümesine giren 1,5 metrelik yılanı elleriyle yakaladı
İtfaiye eri, kümesine giren 1,5 metrelik yılanı elleriyle yakaladı
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Yengesini defalarca bıçaklayıp öldüren zanlı, jandarmaya teslim oldu
Yengesini defalarca bıçaklayıp öldüren zanlı, jandarmaya teslim oldu
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Leyla Güven Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sibel Can Seda Sayan Gülben Ergen Yasmin Erbil
Spor Falcao Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kaza Bingöl Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Japonya, Aegis Ashore füze bataryalarından vazgeçiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 07:07:10. #1.14#
title