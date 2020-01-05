Japonya Adalet Bakanından sınır kontrollerinin artırılması talimatı

05.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:12

Japonya'da, Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un adli kontrol ile yargılanmayı beklediği ülkeden Lübnan'a kaçmasının ardından, sınır kontrollerinin artırılması talimatı verildi.

Adalet Bakanı Mori Masako, eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Ghosn'un, Japonya'da "mali usulsüzlük" ve "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla adli kontrol altında tutulduğu evden Lübnan'a kaçmasının ardından, soruşturma başlatılması talimatını verdiğini anımsattı.

Ghosn'un kefaletle tahliye şartlarını ihlal etmesinin son derece üzücü ve mazur görülemez olduğunu ifade eden Mori, eski CEO'nun ülkeden ayrıldığına dair bir kayıt bulunmadığının altını çizdi.

Mori, ilgili kurumlara ülkeden çıkış işlemleriyle ilgili kontrollerin daha da sıkılaştırılması yönünde talimat verdiğini aktararak, "Ülkemizdeki ceza adalet sistemi, bireyin temel insani haklarını koruyor ve çeşitli vakalarla ilgili gerçeği ortaya koymak için uygun prosedürleri gereğine uygun şekilde yerine getiriyor. Şartlı tahliye edilen bir şüphelinin uçakla ülkeden ayrılması asla meşrulaştırılamaz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol'ün şartlı tahliye koşullarını ihlal eden Ghosn hakkında kırmızı bülten uyarısı yayımladığını hatırlatan Mori, Ghosn'un hakkındaki şartlı tahliye kararının mahkeme tarafından kaldırıldığını belirtti.

Lübnan emniyeti, Ghosn'un ülkeye yasal yollarla giriş yaptığını bildirmişti

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Yönetim Kurulu Başkanı Ghosn, 31 Aralık'ta yaptığı açıklamada, görevini kötüye kullanma suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldiğini duyurmuş ve "Şu anda Lübnan'dayım. Artık taraf tutup suçlamalar dayatan Japon yargısının rehinesi değilim. Ben adaletten kaçmadım, kendimi zulüm ve siyasi baskılardan özgürleştirdim." ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü, aynı gün Ghosn'un yasal yollardan ülkeye girdiğini açıklamıştı.

Interpol ise 2 Ocak'ta, Japon hükümetinin talebi üzerine, "mali usulsüzlük" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılandığı Japonya'da, ülkeden çıkışını yasaklayan şartlı tahliye koşullarını ihlal eden Ghosn hakkında kırmızı bülten uyarısı yayımlamıştı.

Kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınan Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 254 milyon lira) düşük göstererek yasaları çiğnemekle suçlanıyor.



Ghosn'un görevine 2018'de son verilmişti



Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için "operasyon direktörü" sıfatıyla Nissan'a geçmişti.

Şirketin iyileştirilmesine yönelik, fabrikaların kapatılması dahil, sert yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001'de hisse sahipleriyle yapılan toplantıda, Nissan'ın Üst Yöneticiliğine getirilmiş, 2005'te de Renault'nun yöneticisi olmuştu.

Nissan Motor Yönetim Kurulu, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının Başkanı Carlos Ghosn'un görevine 22 Kasım 2018'de son vermişti.

İstanbul'daki operasyon



Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla 4'ü pilot 7 şüpheli, 2 Ocak'ta İstanbul'da yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.



Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmayla gözaltına alınan özel bir hava yolu şirketine ait uçaktaki 4 pilot, 2 özel yer hizmetleri şirketi çalışanı ve özel kargo şirketinin operasyon müdürü olan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 3 Ocak'ta sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilmişti.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, aynı gün gözaltına alınan 5 şüphelinin "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

Kaynak: AA