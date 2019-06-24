Japonya, Acil Durumlarda Yardım Çağırabilmek İçin Okullarda Telefon Yasağını Kaldırdı

Dünyanın birçok bölgesinde, okullarda akıllı telefonların kullanılmasının yasak olup olmamasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Akıllı telefonlar, günümüzdeki en büyük dikkat dağıtıcı unsurlar olarak görüldüğünden, eğitim sisteminde aksaklıklara neden olabiliyor.

Akıllı telefonların eğitimde belirli aksaklıklara yol açması söz konusu olsa da bizlere sunduğu ciddi bir artı bulunuyor; her yerde iletişim. Depremlerin odak noktası Japonya'ysa bu konuda birçok karar alıp değiştirmesiyle biliniyor.

Tokyo, 2009 yılında ilkokul, ortaokul ve liselerde telefon kullanımını yasaklamıştı. Bu kısıtlamalar, Japan Times'ın haberine göre güvenlik endişeleri sebebiyle 20 Haziran tarihinde kaldırıldı.

Bahsi geçen yasak, Osaka kaymakamlığında bulunan yetkililer tarafından geçtiğimiz sene kaldırıldı. 2018 yılının Haziran ayında bölgeyi ciddi bir depremin vurmasıyla birlikte genç öğrencilere eğitim hizmeti veren kurumlarda akıllı telefonların kullanım yasağı kaldırıldı. Tokyo yetkilileri, Mayıs ayında benzer bir önlemin acil durumlarda güvenliği artırıp artırmayacağı konusunda bir toplantı gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz sene gerçekleştirilen bir araştırmada Japon lise öğrencilerinin %97'sinin akıllı telefon kullandığı bilgisi elde edildi. Bu da olası bir acil durumda öğrencilerin ebeveynleri tarafından akıllı telefonları aracılığıyla tespit edilebileceği anlamına geliyordu. Son yürürlüğe giren kurala göre her okul, kendi kurallarını düzenleyecek ve bu yasağı kendi belirleyecek. Başka bir deyişle bazı okullarda telefon kullanımı yasak olabilirken bazı okullar bu durumu onaylayabilecek.