Japonya açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem

Japonya açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Japonya'nın Oita eyaleti açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Japonya'nın Oita eyaleti açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Japonya'nın Oita eyaletinde yer alan Saiki kentinin 23 kilometre güney güneybatısında 41 kilometre derinlikte 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ve mal kaybı henüz bildirilmedi.

(İHA)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tam Gemi Şok Denemeleri, Araştırma, Japonya, Deprem, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title