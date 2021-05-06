Japonya, ABD ve Güney Kore dışişleri bakanlarından üçlü zirve
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Japonya, ABD ve Güney Kore dışişleri bakanlarından üçlü zirve

Japonya, ABD ve Güney Kore dışişleri bakanlarından üçlü zirve
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui Yong, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması için iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui Yong, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması için iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui Yong, İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan G7 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı çerçevesinde gerçekleştirilen üçlü zirvede bir araya geldi. ABD'de Joe Biden'ın geçtiğimiz Ocak ayında başkanlık koltuğunu devralmasının ardından bir ilk olması nedeniyle önem taşıyan zirvede, tarafların Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması ve Çin'in bölgede artan askeri varlığı başta olmak üzere küresel ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Blinken'in Biden yönetiminin Kuzey Kore politikasının detaylarını muhataplarına açıkladığı belirtilirken, Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan tamamen arındırma hedefini koruyan ve ABD müttefiklerinin güvenliğini sağlamayı hedefleyen politikanın Motegi tarafından memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Pyongyang'ı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları kapsamındaki yükümlülüklere uymaya çağırma konusunda anlaşan tarafların, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları sorununun çözümü için iş birliğini sürdürme konusunda da mutabık kaldığı bildirildi.

Dünyanın gündemi masada

İngiltere, Almanya, ABD, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'nın yer aldığı G7 ülkelerinin dışişleri bakanları İngiltere ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvede bir araya gelmiş, toplantıda iklim değişikliği, İran'la nükleer müzakereler, Suriye'de devam eden savaş, Myanmar'daki askeri darbe, Covid-19 salgını, Rusya, Çin ve Kuzey Kore gibi küresel meseleler ele alınmıştı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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