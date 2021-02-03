Japonya, ABD ile İran arasındaki nükleer anlaşma geriliminin çözülmesinde katkı sunmaya hazır
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Japonya, ABD ile İran arasındaki nükleer anlaşma geriliminin çözülmesinde katkı sunmaya hazır

03.02.2021 09:47 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:50
Japonya, ABD ile İran arasındaki nükleer anlaşma geriliminin çözülmesinde katkı sunmaya hazır

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, ABD ile İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönmesine yönelik son gelişmeleri izlediklerini, iki ülke arasında aktif diplomatik çaba yürütmek istediklerini söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, ABD ile İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönmesine yönelik son gelişmeleri izlediklerini, iki ülke arasında aktif diplomatik çaba yürütmek istediklerini söyledi.

Bakan Motegi, düzenlediği basın toplantısında, İran'ın nükleer programına dair sorunların çözülmesine yönelik Japonya'nın aktif diplomasi yürütüp yürütmeyeceğine ilişkin bir soruya yanıt verdi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in, "İran'ın nükleer anlaşmaya dönmesi halinde ABD'nin de döneceği" açıklamalarını anımsatan Motegi, "Bundan sonraki süreci takip edeceğiz." dedi.

Motegi, "Japonya nükleer anlaşmayı, hem silahsızlanmayı önleyecek sistemi güçlendirmeye katkı vermek hem de Orta Doğu'nun istikrarı için destekliyor. Umuyorum ki İran nükleer anlaşmaya tam anlamıyla uyar ve ABD de bu anlaşmaya geri döner." diye konuştu.

Motegi, "Japonya olarak, ABD ile ittifakımız temelinde ve İran ile geleneksel dostluk avantajından faydalanarak aktif diplomatik çaba yürütmek isteriz." ifadelerini kullandı.

İran ile ABD, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Tahran da yaptırımlara karşılık 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.

ABD'de göreve gelen Biden yönetimi, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu.

İran ise anlaşmadan çekilen taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönmesini ve yaptırımlarını kaldırması gerektiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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