Japonya ABD'den o isimlerin iadesini istedi Japonya ABD'den Nissan Motor'un firari eski başkanı Carlos Ghosn'un ülkeden kaçışında rol oynadıkları suçlamasıyla tutuklanan 2 Amerikalı'nın iadesini istedi.

Japonya ABD'den Nissan Motor'un firari eski başkanı Carlos Ghosn'un ülkeden kaçışında rol oynadıkları suçlamasıyla tutuklanan 2 Amerikalı'nın iadesini istedi.

Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan kaçarak Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn'un firarına ilişkin yürütülen adli süreçle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Japonya, Ghosn'un kaçışında rol oynadıkları iddiasıyla ülkelerinde tutuklanan 2 Amerikalı'nın iadesini istedi. Massachusetts mahkemesi tarafından dün yayınlanan belgelere göre, talebin iki ülke arasındaki iade anlaşmasına dayandığı ifade edildi.

ABD'de tutuklanmışlardı

Michael Taylor ve oğlu Peter Taylor, Ghosn'un özel bir jetle Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçışında rol oynadıkları iddiasıyla Mayıs ayında ABD'de tutuklanmıştı. Mahkemenin şahısların Japonya'ya iadesine karar vermesi halinde son sözü ABD Dışişleri Bakanlığı söyleyecek.

Dünyayı şoke eden firar

Japonya'da hakkında yürütülen maddi usulsüzlük soruşturması kapsamında 108 gün tutuklu kaldıktan sonra ilk olarak kefaletle serbest bırakılan Ghosn, "ağırlaştırılmış güven ihlali" ve "gelirini eksik bildirme" iddiaları kapsamında ev hapsine alınmıştı. Ghosn, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçarak dünya kamuoyunun gündemine oturmuştu. Başından beri hakkındaki iddiaları reddederek tutukluluğunu politik bir hamle olarak niteleyen Ghosn, asıl amacın onu inşa ettiği küresel ittifakın dışında bırakmak olduğunu savunmuştu. Ghosn'un kaçışına yönelik Türkiye'de yürütülen soruşturmada da 5 kişi tutuklanmıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA