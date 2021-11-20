Japonya 9 ülkeye 3,7 milyon doz Kovid-19 aşısı tedarik edecek - Haberler
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Japonya 9 ülkeye 3,7 milyon doz Kovid-19 aşısı tedarik edecek

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya 9 ülkeye 3,7 milyon doz Kovid-19 aşısı tedarik edecek

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelelerine destek için 9 ülkeye 3,7 milyon doz aşı tedarik edecek.

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelelerine destek için 9 ülkeye 3,7 milyon doz aşı tedarik edecek.

Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, gelişen 9 ülkenin salgınla mücadelelerine destek olacaklarını bildirdi.

Hayaşi, Bangladeş, Kamboçya, Laos, Tonga, Vanuatu, Nikaragua, Mısır, Suriye ve Yemen'e 3,7 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderileceğini belirterek, "Japonya yerel üretim, doz miktarı stoku ile ülkelerin aşı talebini göz önüne alarak aşı yardımlarını sürdürecektir" diye konuştu.

Japonya'da üretilen AstraZeneca aşılarını kapsayacak yardım, Birleşmiş Milletler destekli Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kanalıyla ulaştırılacak.

Kyodo ajansı Japonya'nın şimdiye kadar yardım olarak çeşitli ülkelere gönderdiği doz desteğinin yaklaşık 30 milyon doza eriştiğini aktardı.

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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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