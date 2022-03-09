Japonya, 8 Ukraynalıyı kabul etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya, 8 Ukraynalıyı kabul etti

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
 - Güncelleme:
Japonya, 8 Ukraynalıyı kabul etti

Japon hükümeti, Rusya'nın açtığı savaş sonrası ülkesini terk etmek zorunda kalan 8 Ukraynalıyı kabul etti.

Japon hükümeti, Rusya'nın açtığı savaş sonrası ülkesini terk etmek zorunda kalan 8 Ukraynalıyı kabul etti.

Japonya Adalet Bakanı Furukawa Yoşihisa, parlamento oturumundaki konuşmasında, Rusya'nın açtığı savaştan kaçan 8 Ukraynalıyı Japonya'ya kabul ettiklerini kaydetti.

Furukawa, "proaktif ve ivedi şekilde kabul için ilgili bakanlık ve kuruluşlarla çalışmaları sürdüreceklerini" söyledi.

Kyodo ajansına göre, Japonya Göç Hizmetleri Ajansı (ISA) "ülke içinde akrabası ya da tanıdığı bulunan" 8 Ukraynalının 90 gün oturum hakkıyla ülkeye alındığını duyurdu.

Duyuruda, kısa süreli oturum sonunda, "vize uzatılması için esnek davranılacağı ve söz konusu kişilerin çalışabilmeleri için kolaylık sağlanacağı" kaydedildi.

Başbakan Kişida Fumio, geçen hafta, "Ukrayna halkıyla dayanışma halinde olunduğunu göstermek istediklerini" ve bu ülkeden mülteci kabul edileceğini açıklamıştı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Japonya, Japon, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title