Japonya, 300 Myanmarlının vizesini ülkelerindeki siyasi kargaşa nedeniyle uzattı
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Japonya, 300 Myanmarlının vizesini ülkelerindeki siyasi kargaşa nedeniyle uzattı

Japonya, 300 Myanmarlının vizesini ülkelerindeki siyasi kargaşa nedeniyle uzattı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'nın, askeri darbe sonrası yaşanan siyasi kargaşa nedeniyle ülkesine dönmek istemeyen 300 Myanmar vatandaşının vizesini uzattığı bildirildi.

Japonya'nın, askeri darbe sonrası yaşanan siyasi kargaşa nedeniyle ülkesine dönmek istemeyen 300 Myanmar vatandaşının vizesini uzattığı bildirildi.

Japonya Adalet Bakanı Kamikawa Yoko, Myanmar'daki askeri darbe ve siyasi kargaşa nedeniyle Japonya'da yaşayan 300 Myanmarlının vizesini uzattıklarını açıkladı.

Bakan Kamikawa, mülteci statüsü talebiyle yaklaşık 50 başvurunun ise henüz değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.

Kyodo ajansına göre vizesi uzatılanlar arasında, mayıs sonunda Tokyo'da oynanan dünya kupası elemeleri sonrası ülkesine dönmeyi reddeden Myanmar Ulusal Futbol Takımı file bekçisi Pyae Lyan Aung da yer alıyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 898 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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