Japonya 3 ülkeden gelen yolculara yönelik karantina tedbirlerini sıkılaştırıyor
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Japonya 3 ülkeden gelen yolculara yönelik karantina tedbirlerini sıkılaştırıyor

Japonya 3 ülkeden gelen yolculara yönelik karantina tedbirlerini sıkılaştırıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Japonya'da hükümet Covid-19'un daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni mutasyonunun yayılışını önlemek üzere Hindistan, Pakistan ve Nepal'den gelen yolculara yönelik karantina tedbirlerini sıkılaştırma kararı aldı.

Japonya'da hükümet Covid-19'un daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni mutasyonunun yayılışını önlemek üzere Hindistan, Pakistan ve Nepal'den gelen yolculara yönelik karantina tedbirlerini sıkılaştırma kararı aldı.

Dünya genelinde 157 milyondan fazla kişiye bulaşarak 3.28 milyonu aşkın ölüme neden olan Covid-19 salgınında mutasyon virüs endişesi, ülkeleri farklı sınır tedbirleri almaya itti. Japonya da virüsün daha bulaşıcı olduğu belirtilen ve Hindistan'da vaka patlamasına neden olduğu düşünülen türüne karşı karantina uygulamasını sıkılaştırma kararı aldı. Yeni uygulama kapsamında Hindistan, Pakistan ve Nepal'den ülkeye girenlerden belirlenen tesiste 6 gün kalmalarının, 3. ve son günde Covid-19 testi yaptırmalarının isteneceği öğrenildi.

Yeni tedbirin an itibarıyla Covid-19 mutasyonlarının görüldüğü 35 ülke ve bölgeden dönenlerde aranan 3 günlük karantina sonunda negatif test ve 14 günlük ev izolasyonu ile varıştan önceki 72 saat içinde yapılan Covid-19 testinden negatif sonuç ibraz etme şartlarına ek olarak uygulanacağı kaydedildi. Uygulamanın pazartesi itibariyle yürürlüğe gireceği açıklandı.

Dünyayı alarma geçirdi

Covid-19'un Hindistan'da yayılan mutasyonu daha bulaşıcı olması nedeniyle dünyayı alarma geçirmiş, söz konusu türün Hindistan'da yaşanan vaka patlamasının nedeni olduğu kamuoyuna yansımıştı. Japonya Covid-19 salgını nedeniyle özel istisnai koşullar kapsamında onay verilen kişiler dışında yerleşik olmayan yabancıların ülkeye girişini yasaklamış, yalnızca oturum izni bulunan yabancılar ile Japon vatandaşlarının ülkeye girişine izin verileceği açıklanmıştı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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