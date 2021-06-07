Japonya, 3 kişinin öldüğü tekne kazasına ilişkin Rusya uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı

Japonya sahil güvenlik güçleri, 26 Mayıs'ta Rus gemisi ile Japon balıkçı teknesinin çarpışması sonucu 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili Rusya uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı.