Japonya, 2022 mali yılına ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,2'ye yükseltti

Japonya, 2022 mali yılına ilişkin büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti.

Hükümet, Nisan 2022'de başlayacak yeni mali yıla ilişkin tahminlerini açıkladı.

Buna göre daha önce yüzde 2,2 olarak açıklanan 2022 mali yılı büyüme tahmini, 1 puan artırılarak yüzde 3,2'ye yükseltildi.

Güncellemede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisinin azalarak ekonomik toparlanma hızının artması beklentilerinin etkili olduğu belirtilerek, 2022 mali yılında Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 556,8 trilyon yen olacağı tahmin edildi.

Öte yandan açıklanan verilere göre, 2022 mali yılında özel tüketimin yüzde 4, sermaye harcamalarının yüzde 5,1 ve ihracatın yüzde 5,5 artış göstermesi bekleniyor.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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