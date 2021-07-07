Japonya 2021 mali yılı büyüme beklentisini aşağı yönlü güncelledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japonya 2021 mali yılı büyüme beklentisini aşağı yönlü güncelledi

Japonya 2021 mali yılı büyüme beklentisini aşağı yönlü güncelledi
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya hükümeti mevcut mali yıl ekonomik büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Japonya hükümeti mevcut mali yıl ekonomik büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Ekonomi ve Mali Politikalar Konsey toplantısı sonrası Kabine Ofisi, ocakta açıklanan büyüme beklentisinin 0,3 puan aşağıya çekildiğini duyurdu.

Buna göre, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılında Japonya'nın gayri safi milli hasılasında yüzde 3,7 büyüme bekleniyor.

Başbakan Suga Yoşihide, büyüme oranının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki seviyeyi aşacağına inandığını belirtti.

Suga Kovid-19'a karşı ülke içi aşılama oranlarının ekonominin normale dönmesini hızlandıracağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Son dakika haber... Erdoğan: 'Ekonomi Reform Programı'mız kapsamında basit usulde vergilendirilen esnafımızın tüm kazançlarını vergi dışı bırakıyoruz.'
Son dakika haber... Erdoğan: "Ekonomi Reform Programı'mız kapsamında basit usulde vergilendirilen esnafımızın tüm kazançlarını vergi dışı bırakıyoruz."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sertab Erener Melisa Döngel İbrahim Selim Mahsun Kırmızıgül
Spor Salih Uçan Burak Elmas Metin Oktay Emre Belözoğlu Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Japonya 2021 mali yılı büyüme beklentisini aşağı yönlü güncelledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 08:09:33. #1.16#

title