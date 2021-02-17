Japonya, 2021'de ülkede konuşlu ABD üsleri için 1,9 milyar dolar ödeme yapacak
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Japonya, 2021'de ülkede konuşlu ABD üsleri için 1,9 milyar dolar ödeme yapacak

17.02.2021 23:51 | Son Güncelleme: 17.02.2021 23:54
Japonya, 2021'de ülkede konuşlu ABD üsleri için 1,9 milyar dolar ödeme yapacak

Japonya'nın 2021'de ülkede konuşlu bulunan ABD üsleri için 1,9 milyar dolar ödeme yapacağı bildirildi.

Japonya'nın 2021'de ülkede konuşlu bulunan ABD üsleri için 1,9 milyar dolar ödeme yapacağı bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve Savunma Bakanı Nobuo Kishi tarafından yapılan ortak açıklamada, ülkedeki ABD üsleri için yapılacak ödeme konusunda Washington yönetimiyle anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Japonya'nın ülkede konuşlu ABD kuvvetlerine ev sahipliği yapma maliyetleri kapsamında 2021'de 1,9 milyar dolar ödeme yapacağı kaydedilen açıklamada, anlaşmadan duyulan memnuiyet dile getirildi.

Motegi, anlaşmanın Japonya-ABD ittifakına olan güçlü bağlılığını gösterdiği ve ittifakın güvenilirliğini artırdığını, tarafların 2022 yılı ve sonrası için maliyet paylaşımını kapsayan uzun süreli bir anlaşma için müzakerelere devam etmeyi kararlaştırdığını kaydetti.

Anlaşmaların mart sonuna kadar taraf ülkelerin meclislerinde onaylanması için kısa sürede imzalanması bekleniyor.

Tokyo yönetimi, ikili güvenlik anlaşmasının bir parçası olarak 1978'de başlayan ev sahibi ülke desteği kapsamında, ABD ordusunun hizmet, işçilik ve eğitim giderleri dahil olmak üzere çeşitli masraflarını üstleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya'nın ülkede bulunan 54 bin Amerika askeri için ödediği yıllık 1,9 milyar doları, 8 milyar dolara çıkarmasını istemesi üzerine taraflar arasında tansiyon yükselmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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