Japonya 150 milyon doz Novavax aşısı alacak
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Japonya 150 milyon doz Novavax aşısı alacak

Japonya 150 milyon doz Novavax aşısı alacak
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya 2022 yılı başında Novavax üretimi 150 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tedarik edecek.

Japonya 2022 yılı başında Novavax üretimi 150 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tedarik edecek.

Japonya Sağlık Bakanlığı, ABD'li ecza şirketi Novavax'ın Japonya'da üretiminden ve dağıtımında sorumlu partner kuruluşu Takeda ile anlaşma imzaladığını açıkladı.

Açıklamaya göre anlaşma kapsamında Japonya gelecek yılın ilk aylarında Novavax üretimi 150 milyon doz Kovid-19 aşısı teslim alacak.

Japonya içinde aşının klinik testlerini düzenleyecek Takeda daha sonra ülke içi aşı denetleme kuruluşu Farmasötik ve Tıbbi Cihazlar Ajansına (PMDA) yerel kullanım başvurusu yapacak.

Sağlık Bakanlığının vereceği onay sonrası Japon ilaç üreticisi, tedarik edilen Novavax aşılarının ülke içinde dağıtımına başlayacak.

Açıklamada Bakanlık, ABD'de acil kullanım için başvuru aşamasında bulunan Novavax aşısının, klinik testlere girdiği ülkelerde virüse karşı yüzde 90 etkili olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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