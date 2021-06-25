Japonya, 15 ülkenin taraf olduğu Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın onay sürecini tamamladı
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Japonya, 15 ülkenin taraf olduğu Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın onay sürecini tamamladı

Japonya, 15 ülkenin taraf olduğu Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın onay sürecini tamamladı
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Japonya'nın, 15 Asya-Pasifik ülkesinin taraf olduğu Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (RCEP) onay sürecini tamamladığı bildirildi.

Japonya'nın, 15 Asya-Pasifik ülkesinin taraf olduğu Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (RCEP) onay sürecini tamamladığı bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanlığı, 28 Nisan'da yasama organı Ulusal Diet tarafından kabul edilen anlaşmanın onaylandığına dair belgeyi, anlaşmanın işleyişini yürüten Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) sekreterliğine teslim etti.

Japonya, 15 ülkenin imzacı olduğu anlaşmanın onay sürecini tamamlayan üçüncü ülke oldu.

Daha önce Çin ve Singapur da anlaşmayı meclislerinde onayladıktan sonra onay belgesini ASEAN sekreterliğine teslim etmişti.

Anlaşmayı 15 Şubat'ta meclisinde kabul eden Tayland ise henüz onay belgesini iletmedi.

ASEAN üyesi 10 ülkeye ek olarak Kuzeydoğu Asya ülkeleri Çin, Japonya ve Güney Kore ile Okyanusya ülkeleri Avustralya ve Yeni Zelanda'nın taraf olduğu RCEP anlaşmasının, dünyanın en büyük bölgesel ekonomik blokunu yaratması bekleniyor.

Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 20 yıl içinde taraflar arasında gümrük tarifelerini yüzde 90 azaltmayı hedefleyen serbest ticaret anlaşması, dünya nüfusunun ve gayrisafi hasılasının yaklaşık yüzde 30'unu kapsıyor.

ASEAN ülkeleri ile en büyük bölgesel ticaret ortaklarını bir araya getiren RCEP, 15 Kasım 2020'de Vietnam'da düzenlenen çevrim içi ASEAN Zirvesi'nde imzalanmıştı.

Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için en az 6 ASEAN ülkesi ile en az 3 ASEAN dışı ülkenin onay sürecini tamamlaması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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