Japonya 13 Yıl Sonra Astronot İşe Alacak

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi Nasa liderliğindeki Artemis Ay keşif programını destekleme çabalarının bir parçası olarak 13 yıl içinde ilk kez astronot işe alacak.

Adaylık aşamasını geçen astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) bağlı Japon deney modülü 'Kibo'da veya NASA'nın Ay programında uzun süreli çalışmak üzere atanacağını söyledi.

Uzay Ajansı, başvuruları 20 Aralık - 4 Mart 2022 tarihleri ??arasında alacağını söyledi. Seçilecek adaylar İngilizce yeterlilik, liderlik, problem çözme yeteneği ve misyonlarının deneyimlerini halka aktarma becerisini değerlendirenler de dahil olmak üzere birden fazla test ve görüşmeden geçecekler.

2023'TE AÇIKLANACAK

JAXA seçilecek adayı 2023'ün Şubat ayında açıklayacak.

Seçilme kriterleri olarak normal görme, işitme ve renk algısına sahip Japon vatandaşları olmalı ve en az üç yıllık iş tecrübesine sahip olmalıdır. Ayrıca uzay aracının özellikleri, uzay giysisi ve diğer faktörler nedeniyle 149,5 ila 190,5 santimetre boyunda olmaları gerekir. Hükümlü suçlular veya aşırılık yanlısı gruplar ve partilerle bağlantılı kişilerin başvuruları kabul edilmeyecek.

JAXA çalışan bir kadın astronot istediği için kadın astronotları teşvik etmeyi planlıyor. Şimdiye kadar 11 Japon astronot oldu.

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