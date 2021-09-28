Japonya 1 Ekim sonrası ülkeye girişlerde Kovid-19 karantina koşullarını hafifletiyor - Haberler
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Japonya 1 Ekim sonrası ülkeye girişlerde Kovid-19 karantina koşullarını hafifletiyor

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya 1 Ekim sonrası ülkeye girişlerde Kovid-19 karantina koşullarını hafifletiyor

Japonya'nın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmış yolcuların 1 Ekim sonrası ülkeye girişlerinde karantina koşullarını hafifleteceği bildirildi.

Japonya'nın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmış yolcuların 1 Ekim sonrası ülkeye girişlerinde karantina koşullarını hafifleteceği bildirildi.

Uygulanan mevcut yönetmelikte Kovid-19'un etkisini sürdürdüğü ülkelerden yolcular Japonya'ya girişlerinde 3 gün boyunca hükümetin belirlediği tesislerde karantinaya giriyor.

Tesislerdeki bu periyodun akabinde yolcuların 11 gün boyunca evleri gibi kendi yaşam alanlarındaki zorunlu karantinası sürüyor. İzolasyon dönemi 14 güne tamamlanıyor.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, ülkeye girişleri öncesindeki 14 gün sürede aşılanmış olduklarını kanıtlayan belgeye sahip yolcular ilk 3 gün süren izolasyona girmeyecek.

Ev karantinası ise sürecek. Varış sonrası 10 günde negatif PCR test sonucu ibraz eden ev karantinasını erken sonlandıracak.

1 Ekim'de yürürlüğe girecek yeni uygulamada Japonya otoritelerince onaylanan Pfizer, Moderna, AstraZeneca aşıları kabul edilecek.

Arjantin, Kosta Rika, Kolombiya, Peru, Filipinler, Surinam ile Trinidad ve Tobago çıkışlı yolcuların ise toplam 14 günlük izolasyonunda, tesis karantinası 6 güne çıkarılacak.

Oturum sahibi yabancılar ve Japon vatandaşları hariç ülkeye girişlerin prensip gereği kabul edilmediği Japonya'da yeni uygulamaya yönelik, ülke içi basında, "katı sınır kurallarında kademeli hafifleme" yorumu yapıldı.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, "sınır önlemlerini gözden geçirdiklerini" belirterek, "Salgının yurt dışındaki gidişatına bağlı olarak ülkeye girişlere izin verebilecekleri" sinyali verdi.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Japonya 1 Ekim sonrası ülkeye girişlerde Kovid-19 karantina koşullarını hafifletiyor - Haberler
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