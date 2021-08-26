Japonya, 1,63 milyon doz Moderna aşısının kullanımını durdurma kararı aldı
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Japonya, 1,63 milyon doz Moderna aşısının kullanımını durdurma kararı aldı

Japonya, 1,63 milyon doz Moderna aşısının kullanımını durdurma kararı aldı
Anadolu Ajansı / Zehra Ulucak Kıdık - Haberler | Güncel

Japonya, ABD merkezli ilaç şirketi Moderna'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının yaklaşık 1,63 milyon dozunun kullanımını, açılmamış bazı şişelerde yabancı madde tespit edilmesi üzerine durdurdu.

Japonya, ABD merkezli ilaç şirketi Moderna'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının yaklaşık 1,63 milyon dozunun kullanımını, açılmamış bazı şişelerde yabancı madde tespit edilmesi üzerine durdurdu.

Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, birden fazla aşılama bölgesinden, açılmamış aşı şişelerinde "kirlenme" tespit edildiğine dair bilgi alındığı kaydedildi.

Açıklamada, kullanıma hazır bazı aşı şişelerinde yabancı maddeler bulunduğu ve İspanya'da üretilen yaklaşık 1,63 milyon dozun önlem olarak kullanımının askıya alındığı belirtildi.

Yetkililer, bu üretim hattındaki bazı dozların uygulanmış olabileceğini ancak şu ana kadar bununla bağlantılı olarak herhangi bir olumsuz bildirim almadıklarını açıkladı.

Japonya'da aşının satış ve dağıtımından sorumlu Japon ilaç firması Takeda Pharmaceutical, güvenlik önlemi olarak aynı üretim bandındaki dozların kullanımına ara verme kararı aldıklarını duyurdu.

Kyodo ajansının haberine göre, 39 şişede tespit edilen yabancı maddelerin içeriği bilinmemekle birlikte boyutunun birkaç milimetre olduğu sanılıyor.

Japonya Sağlık Bakanlığı ve Takeda, Moderna'nın konuyla ilgili soruşturma yürüttüğünü belirtirken, kirlenmenin türüne ve bu üretim bandındaki aşılardan Japonya dışına gönderilip gönderilmediğine ilişkin ayrıntı vermedi.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, 16 Ağustos'tan bu yana 8 aşılama merkezinden aşı tüplerinde yabancı madde tespit edildiğini, Takeda'nın ise durumundan hükümeti dün haberdar ettiğini bildirdi.

Moderna aşısının üreticisi İspanyol ilaç şirketi Rovi, Japonya'ya gönderilen bazı serilerdeki olası kontaminasyonun araştırıldığını açıkladı. Rovi'nin açıklaması sonrasında borsadaki hisselerinde düşüş yaşandı.

Ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 43'üne iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Hükümet, eylül sonuna dek nüfusun yüzde 60'ının iki doz aşılanmasını hedefliyor.

126 milyonluk Japonya'da Kovid-19'a karşı aşılama uygulaması Şubat 2021'de başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Ulucak Kıdık

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Japonya, 1,63 milyon doz Moderna aşısının kullanımını durdurma kararı aldı - Haberler
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