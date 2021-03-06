Japonların yüzde 30'u, 2011 depremi sonrası yeniden inşa çalışmalarını yetersiz buluyor
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Japonların yüzde 30'u, 2011 depremi sonrası yeniden inşa çalışmalarını yetersiz buluyor

06.03.2021 08:05 | Son Güncelleme: 06.03.2021 08:08
Japonların yüzde 30'u, 2011 depremi sonrası yeniden inşa çalışmalarını yetersiz buluyor

Japonya'da yapılan ankete göre halk, ülkenin kuzeydoğusunda Mart 2011'de yaşanan deprem ve tsunami sonrası, yeniden inşa çalışmalarının yetersiz kaldığını düşünüyor.

Japonya'da yapılan ankete göre halk, ülkenin kuzeydoğusunda Mart 2011'de yaşanan deprem ve tsunami sonrası, yeniden inşa çalışmalarının yetersiz kaldığını düşünüyor.

Kamu yayıncısı NHK'nin Yayın Kültür Araştırmaları Enstitüsü, Kasım-Aralık 2020 arasında 5 hafta boyunca halka, tsunaminin vurduğu Pasifik kıyı eyaletlerindeki yeniden yapılanma faaliyetlerine yönelik düşüncelerini sordu.

Kuzeydoğudaki Tohoku bölgesindeki eyaletlerde 16 yaş üstü 3 bin 600 kişiye ulaşan ve depremin 10. yılında yeniden inşa çalışmalarının son durumunun sorulduğu ankete 2 bin 300'den fazla kişi fazla yanıt verdi.

Katılımcıların yüzde 27'si bölge geneli yeniden yapılanma faaliyetlerinin "az miktarda" ilerlediğini, yüzde 2'si ise "hiç mesafe kat etmediğini" söyledi.

Yüzde 53 katılımcı, depremde Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde yaşanan sızma sonrası, santral çevresindeki bölgelerdeki zararlı maddelerden arındırma çalışmalarının "küçük seviyede" ilerlediğini, yüzde 12'si ise "hiç ilerleme olmadığını" belirtti.

Anket sonuçlarını değerlendiren Hyogo Üniversitesi Prof. Reo Kimura, yeniden inşa çalışmalarının "yolun yarısında" olduğunu ifade ederek, "İnsanların konuya yönelik bakış açılarının değerlendirmeye alınması gerektiğini" kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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