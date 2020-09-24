Japonlar Transformens Benzeri Dev Robot Yaptı
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Japonlar Transformens Benzeri Dev Robot Yaptı

24.09.2020 18:20 | Son Güncelleme: 24.09.2020 18:20
Japonlar Transformens Benzeri Dev Robot Yaptı

JAPON yapımı dev robot 18 Metre Yüksekliğinde, 25 ton ağırlığındaki Gundam rotobu ilk adımını attı

1970'lerin popüler anime dizisi 'Mobile Suit Gundam'daki robotlara benzer şekilde inşa edilen 18 metre yüksekliğinde ve 25 ton ağırlığındaki insansı dev robot, on yıllardır manga ve anime sanatının geliştirdiği robot kültürünün önde gelen figürlerinden biri olan Gundam'ı yıllar süren çalışmalardan sonra, gerçek hayatta da harekete geçirdi.

Yokohama şehrindeki Gundam Fabrikası'nda bu hafta denemeleri başarıyla gerçekleştirilen dev robot için 1 Ekim'de planlanan resmi açılış töreni ise koronavirüs pandemisi nedeniyle gelecek aylara ertelendi. Dev robot, yürüyüp diz çökerken tüm gövdesini ve ardından sağ kolunu ve parmaklarını hareket ettirirken görülüyor.

Daha önce heykeli dikilmiş Gundam'ın hareketli robotunu 6 yıl önce tasarımlamaya başlayan mühendislerin 24 hareket edebilir parçanın hepsinin sorunsuz çalışmasını sağlamak için her parçaya ağırlık kısıtlaması getirdiği belirtildi. Askeri amaçlı bilim kurgusal geçmişi bulunan Gundam'ın parçaların toplamından tam işlevli insansı robota dönüşümü, Japon geleneklerine uygun gerçekleşti. Jotoshiki denilen binaya tavan yerleştirme törenini Gundam'a uyarlayan Şinto rahipleri, ilkin bedeni kurulan robotun ardından başının yerleştirilmesini törenle kutsadı.

Kaynak: Tekmoloji

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