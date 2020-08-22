- Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti- Şeffaf duvarlı tuvaletlere...
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- Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti- Şeffaf duvarlı tuvaletlere...

- Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti Şeffaf duvarlı tuvaletlere yoğun ilgi Japonya'da bir proje kapsamında tasarlanan şeffaf duvarlı tuvaletler Tokyolulardan büyük ilgi gördü.

22.08.2020 11:34 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:42

- Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti

Şeffaf duvarlı tuvaletlere yoğun ilgi

TOKYO - Japonya'da bir proje kapsamında tasarlanan şeffaf duvarlı tuvaletler Tokyolulardan büyük ilgi gördü. Kapısı kilitlendiği taktirde mat hale gelen duvarlara sahip tasarım harikası tuvaletlerle fotoğraf çekinmek isteyenler pilot bölge olarak seçilen parka akın etti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da hizmete giren ve Pritzker ödüllü mimar Shigeru Ban tarafından tasarlanan şeffaf duvarlı tuvaletler Tokyo halkından yoğun ilgi gördü. Umumi tuvaletlerin tasarımı için gerçekleştirilen bir proje kapsamında hayata geçirilen ve şeffaf duvarlar sayesinde kullanıcıların dışarıdan bakarak tuvaletin temizliğinden ya da boş olup olmadığından emin olmasını hedefleyen tasarım, ilk olarak Tokyo'daki iki parkta meraklıların beğenisine sunuldu. Pilot bölge olarak seçilen parklardan biri olan Yoyogi Fukamachi Park ise, sıra dışı tuvaletleri görmek isteyen meraklıların akınına uğradı. Kimileri bu farklı deneyime tanıklık etmek için parka gelirken, kimileri ise telefon ve kameraları ile alışılmadık tasarımı görüntüledi.

"Garip bir his"

Tuvaletleri görmek için parka geldiğini belirten Yuka Hiragaya (38), projeyi çok enteresan bulduğunu belirterek "Farklı ve inanılmaz eğlenceli bir deneyimdi. Tuvalete girdiğimde kapıyı kilitleyene dek dışarısını görmek garip bir his" ifadelerini kullandı. Aki Onoda ise söz konusu tasarımın komik kazalara da sebebiyet verdiğini belirterek, "Bugün parka ilk geldiğimde yaşlı bir adam tuvalete girdi, ancak kapıyı kilitlemeyi unuttu. Duvarlar mat hale gelmeyince ortaya çok komik bir görüntü çıktı. Ancak genel itibariyle oldukça eğlenceli bir tasarım" şeklinde konuştu. Tomoki Yamaya ise 4 yaşındaki kızını projeyi göstermek üzere parka getirdiğini söyleyerek, "Sosyal medyada dünyada ilk olduğunu duyunca görmek istedik. Pandemi sürecine rağmen heyecan verici yenilikleri günlük hayatımıza taşımaları harika. Kızım da çok farklı buldu. Başta ne olduğunu anlamasa da, kapıyı kilitleyince dışarısı görünmez hale gelince şaşırdı kaldı" diye konuştu.

- Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti- Şeffaf duvarlı tuvaletlere...

Kaynak: İHA

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