Japonlar ortalama yaşam süresinde rekor kırdı

Japonya'da ortalama yaşam süresinin kadınlar için 87, erkekler için 81 yıl olduğu ve rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

Japonya'da Sağlık ve Refah Bakanlığının yaptığı çalışma, ülkedeki ortalama yaşam süresindeki artışın rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Son belirlenen kadın ve erkek ortalama yaşam sürelerinin, bu yıl son bulan 30 yıllık Heisei döneminin başlangıcından en az 5 yıl uzun olduğu kaydedildi. Güncel 2018 yılı verilerine göre, kadın ve erkek ortalama yaşam süreleri 7 yıl üst üste düzenli olarak artış gösterirken dünya sıralamasında Japon kadınlar, ortalama yaşam süresinde Hong Kong'un gerisinde 2'nci sırada yer aldı. Japon erkeklerin ortalama ömrü ise son iki yılda Hong Kong ve İsviçre'nin gerisinde kalarak üçüncü sırada yer buldu.

Bakanlık yetkilileri, son 30 yılda yaşam beklentisinde gerçekleşen artışı tıbbi gelişmelere bağlarken, söz konusu artışta Japonya'daki Heisei döneminde sağlık bilincini artırmaya yönelik çabaların da olumlu rol oynadığı kaydedildi. - TOKYO

Kaynak: İHA