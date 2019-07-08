Japonlar, Kiraladıkları Otomobilleri Kullanmadan Geri Veriyorlar

Otomobil kiralamak zaman zaman çok makul bir hale gelen, kullanışlı bir yöntemdir. Tatile gideceksiniz ama aracınız mı yok? Kiralayın. Düğün mü var? Kiralayın. Şirket olarak çalışanlarınıza araç vereceksiniz ancak masrafları düşük mü tutmak istiyorsunuz? Kiralayın.

Japonya'da ise insanlar artık araçları kiralıyor ama sürmüyor. Ülkede hizmer veren araç paylaşım servisi Orix, pek çok müşterisinin arabaları kiraladığını ancak sürmediğini tespit etti. Firmanın yaptığı çalışmalarda, araçlarının bir kısmının "Hiç yol gitmeden" tekrar teslim edildiği ortaya çıktı. Ülke genelinde 1.2 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı olan, Japonya'nın en büyük otomobil paylaşım servisi sağlayıcısı Times24Co. da benzer bir durumu açıkladı.

Bunun üzerine firmalar, ne olduğunu anlamak için anketler düzenledi. Anketler sonucunda ortaya, modern yaşam, iş, mahremiyet ve sürekli biten şarjlar konusunda çok çarpıcı bir gerçek çıktı.

Kişiler, araçları içinde kestirmek ya da iş alanı olarak kullanmak üzere kiralıyor. Ayrıca araçlar, civardaki kiralık dolaplar doluyken eşyaları saklamak için de kullanılıyor. 2011 yılındaki büyük deprem ve tsunami sonrası kiralık araçlar telefon ve elektronik aletlerin şarj edilmesi için de kullanıldı.

İnsanlar ayrıca sadece birkaç dolara kiralayabildikleri otomobilleri içinde kestirmek, uzun yolculuklar arasında dinlenmek ve müşteri ziyaretleri öncesi giyinmek için de kullandıklarını açıkladı.

Araç paylaşımı Japonya'da oldukça popüler. Yarım saatlik kirası 4 doların altında olan bu araçları aldıktan sonra Japonya genelindeki 12 bin park alanında birine bırakmak mümkün. Belediyelerin bisiklet kiralama istasyonlarıyla aynı mantıkta çalışan bu araçları bazen kısa süreli bazen günlük olarak kiralamak da mümkün oluyor.

Otomobil kiralama hizmetleri veren firmalar, araçlar kullanıldıkça daha fazla para kazanıyor. Bu durumun fiyatlara nasıl yansıyacağı bilinmiyor.