Japonlar İçin Tavuk Etini Kuşbaşı Doğradı

DENİZ ÇİÇEK - Türkiye'den Japonya'ya ilk kanatlı eti ihracatını gerçekleştiren Has Tavuk firmasının Genel Müdürü Şahin Aydemir, Japonların tavuk etini, hazır lokma şeklinde, küçük küpler halinde doğranmış olarak talep ettiğini belirterek, "Japonlar için tavuğu kuşbaşı haline getirdik. Hatta bu ürünü Türkiye pazarına da sokuyoruz." dedi.



Aydemir, AA muhabirine, Japonya'ya ilk sevkiyatı tamamlanan beyaz et ihracatının detaylarına ilişkin bilgi verdi.



Türk tavukçuluğunun, dünya liderliğine oynayacak pozisyonda olduğunu bildiren Aydemir, altyapı ve teknoloji olarak Avrupa Birliği regülasyonlarında üretim yaptıklarına dikkati çekti.



Aydemir, Türk tavukçuluk sektörünün, dünyanın 58 ülkesine ihracat yaparak, ekonomiye ve tarım sektörüne destek sağladığını dile getirdi.



Japonya'nın, kalite talebi ve seçiciliğiyle tavuk ürünlerinin en değerli alıcılarından birisi olduğunu aktaran Aydemir, geçen yıl eylül ayında Türkiye ve Japonya arasında tavuk ürünlerinin ithalatına yönelik anlaşma imzalandığını ve bu anlaşmayla ihracatın önünün açıldığını söyledi.

Aydemir, bu anlaşmadan sonra ilk ihracatı yapan firmanın Has Tavuk olduğuna işaret ederek, 500 tonluk ilk bağlantının ardından, büyük zincirlerle görüşmelere başladıklarını söyledi. Tavuk ürünlerini, market, restoran ve toplu tüketim yerlerine dağıtarak daha geniş kitlelere ulaştıracaklarını belirten Aydemir, Japonya'da güçlü bir tedarikçi ile çalışmaya başladıklarını ifade etti.



"Denetimden geçtik"

Japonya'nın, Brezilya ve Tayland'dan temin edilen tavuk talebini artık kendilerinin karşılayacağını bildiren Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İşletmemizi gelip incelediler. Son teknolojiyle, kuru kesimle en iyi şekilde üretim yapıyoruz. Kendi civcivlerimizi kendimiz üretiyoruz, tamamen doğal yemlerle besliyoruz. Japonya pazarı değerli ve kaliteli ürün tercih eder. Japon firmaları dünyada birçok yeri araştırmışlar, bunun üzerine defalarca denetim uzmanları geldi. En sonunda bizim işletmemizin kalite ve istenen üretim standardında olması nedeniyle firmamızı tercih ettiler."

"Japonlar da mangal seviyor"

Aydemir, Japonya'dan, göğüs, but ve kanat olmak üzere üç temel grupta talep olduğunu belirterek, "Butu bütün olarak değil, kemiklerinden çıkarılmış ve hazır lokma şeklinde hatta küçük küpler halinde doğranmış istiyorlar. Bu pazar için tavuğu özel doğradık, kuşbaşı haline getirdik. Hatta bu ürünü Türkiye pazarına da sokuyoruz. Yeni pazarlar yeni ufuklar sizin vizyonunuzu da geliştiriyor. Japonlar da mangal ve ızgara çok seviyor. But ızgara burada kışın da tercih ediliyor."diye konuştu.



Yıl sonuna kadar 5 bin tonluk ihracat yapmayı beklediklerini aktaran Aydemir, "Bu ihracatı 3 yıl içinde 20 bin tona ulaştırma hedefimiz var. Japonya'ya ilk indiğimiz andan itibaren, havalimanı çalışanları dahi 'ne zaman marketlerden alabiliriz' diye heyecanlandılar. Bu sevinci birlikte paylaşacağız." ifadesini kullandı.