Japonlar dışında hangi uluslar balina avlamaya devam ediyor?

Japon balıkçıları 30 yıllık balina avcılığı yasağının sona ermesi ile yeniden okyanuslarda ticari balina avını başlattı. Yaz boyunca minke ve gagalı balina türlerini avlayacak olan Japon teknelere ve Japon hükümetine karşı hayvan hakları ve çevre örgütlerinden büyük tepki yağıyor.

Ticari balina avcılığı 1986'daki bir uluslararası karar ile yasaklanmıştı. Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu (IWC) üyesi olan Japonya üyelikten çekildi ve bu yasağa uymayacağını açıkladı. 88 ülkeden oluşan komisyonda İspanya, Fransa ve İngiltere gibi Avrupa ülkeleri de bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle