Japonlar 'Altın Hafta' tatilini evinde geçiriyor
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Japonlar 'Altın Hafta' tatilini evinde geçiriyor

Japonlar 'Altın Hafta' tatilini evinde geçiriyor
02.05.2020 13:05 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:05

Japonya'da bugün başlayan 'Altın Hafta' tatili milyonların sokaklara döküleceği endişesine neden olsa da korkulan olmadı.

Japonya'da bugün başlayan 'Altın Hafta' tatili milyonların sokaklara döküleceği endişesine neden olsa da korkulan olmadı. Ülkenin başkenti Tokyo'da sokaklar büyük ölçüde boş kaldı.

Japonya'da birçok kişi tarafından en uzun kesintisiz tatil fırsatı olarak görülen Golden Week (Altın Hafta), ülkede bu yıl sönük başladı. Korona virüs salgını nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yapılan 'Evde kalın' çağrısı büyük ölçüde karşılık buldu. Hükümetin daha önce dile getirdiği "İnsanlar seyahat ederse salgın altın haftada zirve yapabilir" endişesine kulak veren Tokyolular sokakları boş bıraktı. Az sayıda Japon vatandaşı ise, güzel havayı fırsat bilerek parklarda güneşin tadını çıkardı. Hafta sonunda dolup taşan şehir içi trenleri boş kalırken, Altın Hafta'da her yıl milyonlarca kişiyi başka eyaletlere taşıyan Shinkansen (Hızlı tren) bileti gişelerinde de sakinlik göze çarptı.

BİRÇOK DÜKKAN KAPALI

Salgınla mücadele çabaları kapsamında bir aydır faaliyetlerine ara veren birçok işletme Altın Hafta'da da kapalı kalmayı sürdürürken, bazı yerel restoranlar krizde ayakta kalabilmek için paket servis uygulamasını hayata geçirdi. Masalara servis uygulamasını askıya alan işletmeler, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde tek tek içeriye giren müşterilere satış yaptı. Hükümetin daha önce açık kalacağını duyurduğu marketler ise faaliyetlerini sürdürdü. Ancak her zamanki yoğunluğun aksine, müşteri sayısındaki azlık kameralara yansıdı.

"EVDE KALMAYI TERCİH EDİYORUM"

Altın Hafta'nın Japonya'nın en yoğun tatil dönemlerinden biri olduğunu belirten Haruka Arakawa, buna rağmen bu yıl çağrılara uyarak evde kalmayı tercih ettiğini söyledi. Küçük çocuğu olduğu için risk almak istemediğini belirten Arakawa, "Sadece alışveriş gibi zorunlu ihtiyaçlar için dışarıya çıkıyorum" şeklinde konuştu. Hisashi Okazaki de yılın bu döneminde genellikle kaplıca tatiline gitmeyi tercih ettiğini, ancak bu sene planını iptal ettiğini ifade etti. Okazaki, "Japonya'da salgının seyri ABD ve Avrupa ülkeleri kadar hızlı olmasa da, bazı kişilerin semptom göstermemesi nedeniyle birçok kişiye bulaşabileceğinden endişe ediyorum" diye konuştu.

ENDİŞEYE NEDEN OLMUŞTU

Japonya'da takvimlerde ardı ardına yer alan bir dizi resmi tatilin bir araya gelmesi ile oluşan Altın Hafta, milyonlarca Japon için en uzun kesintisiz tatil fırsatı olarak görülüyor. Her yıl yerli ve yabancı birçok turistin eyaletler arasında seyahat ettiği süre boyunca, ülkede en yoğun tatil sezonu yaşanıyor. Korona virüsü salgını nedeniyle tüm ülkede OHAL ilan eden Japonya hükümetinden daha önce yapılan açıklamada OHAL'in süresinin uzatılıp uzatılmayacağına Altın Hafta süresince karar verileceği belirtilmişti. Tatilde fazla seyahat edilmesi halinde salgının zirve yapabileceği endişesini dile getiren hükümet, son olarak 6 Mayıs'ta sona erecek OHAL'in süresinin uzatılmasının planlandığını duyurmuştu. OHAL'in uzatılmasına dair kararın önümüzdeki hafta resmi olarak açıklanması bekleniyor. Bu yıl takvimlerde 3 Mayıs'a denk gelen Altın Hafta cumartesi olması itibariyle bugün başlarken, tatil 5 Mayıs'ta sona erecek.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İHA

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