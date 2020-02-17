: Japon Yarbay'ın adı İstanbul'da yaşayacak

17.02.2020 17:50 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:51

Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslara esir düşen Türk askerlerini İstanbul'a teslim eden Japon Yarbay Yukichi Tsumura'nın adı Beykoz'da bir caddeye verildi.

Beykoz'un Ortaçeşme Mahallesi'ndeki Spor Caddesi'nin adı İstanbul Büyükşehir Belediyesine verilen önergeyle Yarbay Yukichi Tsumura Caddesi olarak değiştirildi.

Önerge sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan görüş istendi. Bakanlık, caddeye Yarbay Yukichi Tsumura adının verilmesinde sakınca görmediğini bildirdi.

Beykoz Belediye Meclisi'ne 1 Temmuz 2019'da verilen önergeyle kabul edilen isim değişikliği İBB Meclisi'nde de kabul edilerek hayata geçirildi.

Spor Caddesi'ne Yarbay Yukichi Tsumura adının verilmesine ilişkin AA muhabirine konuşan Belediye Başkanı Murat Aydın, Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk bağlarının bir buçuk asra yaklaşan bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Yarbay Tsumura'nın filmlere konu olacak kahramanlık hikayesi de bu dostluğun en önemli anılarından birisi. Kahraman yarbayın canı pahasına koruduğu ve sağ salim İstanbul'a ulaştırdığı askerlerimiz sonrasında Milli Mücadele'de savaşmış, Japonya'dan başlayan bu hikaye istiklalimize kadar devam etmiştir." dedi.

Beykoz'un Japonya ile özel bağları olduğunu, 1969 yılında Türkiye ile Japonya arasında imzalanan anlaşmayla denizcilik ve su ürünleri gibi alanlarda iş birliği yapılmasına karar verildiğini hatırlatan Murat Aydın, şunları kaydetti:

"Bu karar doğrultusunda 1973'te Beykoz'da İstanbul Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi, bugünkü adıyla Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulmuştur. Bu liseden binlerce denizci, bilim insanı yetişmiştir. Bu okulda ayrıca bir Türkiye ve özelde Beykoz aşığı olan Prof. Dr. Kohei Kihara da düzenli olarak eğitim vermiştir. Halen düzenli olarak Beykoz'a gelen Prof. Kihara, Japonya'da da birçok Türk öğrencinin yetişmesini sağlamış çok değerli bir şahsiyettir.

İlçemizde Kuzey Deniz Saha Komutanlığı başta olmak üzere Deniz Kuvvetlerimizin birçok unsurunun da bulunduğu göz önünde bulundurulursa, kahraman Yarbay Tsumura'nın anısının en etkili ve tesirli şekilde Beykoz'da yaşatılacağını düşündük. Yarbay Tsumura'nın ismini bir caddemize vererek geçmiş ve bugün arasında kurduğumuz bu tarih köprüsünü, Türkiye ve Japonya'nın asırlık dostluğunu Beykoz'da yaşatmak için geleceğe taşımayı arzuluyoruz."

Kaynak: AA

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