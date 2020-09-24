Japon yapımı 18 metre yüksekliğindeki Gundam robotu ilk adımını attı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Japon yapımı 18 metre yüksekliğindeki Gundam robotu ilk adımını attı

24.09.2020 12:21 | Son Güncelleme: 24.09.2020 12:41
Japon yapımı 18 metre yüksekliğindeki Gundam robotu ilk adımını attı

Japonya'nın Yokohama şehrinde 1970'lerin popüler anime dizisi 'Mobile Suit Gundam'daki robotlardan birine göre inşa edilen 18 metre yüksekliğinde, 25 ton ağırlığındaki insansı robot, uzun yıllar süren çalışmaların ardından, sonunda hareket ettirildi.

Japonya'nın Yokohama şehrinde 1970'lerin popüler anime dizisi 'Mobile Suit Gundam'daki robotlardan birine göre inşa edilen 18 metre yüksekliğinde, 25 ton ağırlığındaki insansı robot, uzun yıllar süren çalışmaların ardından, sonunda hareket ettirildi.

Japonya, on yıllardır manga ve anime sanatının geliştirdiği robot kültürünün önde gelen figürlerinden biri olan Gundam'ı gerçek hayatta da harekete geçirdi. 1970'li yılların popüler anime dizisi 'Mobile Suit Gundam'daki robotlardan birine göre inşa edilen 18 metre yüksekliğinde, 25 ton ağırlığındaki insansı robot, uzun yıllar süren çalışmaların ardından, sonunda yürütüldü.

18 METRE UZUNLUĞUNDA 25 TON AĞIRLIĞINDA

Japonya'nın Yokohama şehrindeki Gundam Fabrikası'nda bu hafta devinim denemeleri başarıyla gerçekleştirilen 18 metre yüksekliğinde ve 25 ton ağırlığındaki robot ilk adımını attı. 1 Ekim'de planlanan resmi açılış töreni ise koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Halife Hafter Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Hande Erçel Aytaç Ağırlar Jennifer Lopez
Spor Can Bartu Erol Bulut Tamer Tuna Okan Buruk Rıza Çalımbay
Daha Fazla Türk Bursa Saldırı Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Japon yapımı 18 metre yüksekliğindeki Gundam robotu ilk adımını attı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 14:19:20. #1.14#
title