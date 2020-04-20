Japon virüs uzmanı: "Tokyo Olimpiyat Oyunları 2021'de de düzenlenemeyebilir" Japonya'nın Kobe Üniversitesi Tıp Fakültesi Salgın Hastalıkları Bölümü Profesörü İwata Kentaro, gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesi bertaraf edilmezse 2021 yılında da organize edilemeyebileceğini kaydetti.

Japonya'nın Kobe Üniversitesi Tıp Fakültesi Salgın Hastalıkları Bölümü Profesörü İwata Kentaro, gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesi bertaraf edilmezse 2021 yılında da organize edilemeyebileceğini kaydetti.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Dış Muhabirler Kulübünde (FCCJ) konuşan Profesör İwata, olimpiyatlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oyunların, salgının hem Japonya'da hem de diğer ülkelerde kontrol altına alındıktan sonra düzenlenmesi gerektiğine dikkati çeken İwata, "Japonya gelecek yaza dek bu salgını kontrol altına alabilir ancak dünyada bunun olabileceğini düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

İwata, salgın kontrol altına alınmadıkça olimpiyatların da düzenlenemeyebileceğinin altını çizerek, "Tokyo Olimpiyatlar 2021'de de düzenlenemeyebilir. Olimpiyatlar çok sınırlı katılım ya da tamamıyla seyircisiz gibi hiç alışılmadık şekilde organize edilmedikçe, (bu konuda) çok kötümserim." değerlendirmesinde bulundu.

Salgınla mücadelede hükümetin önlem almada geç kaldığını ve yavaş davrandığını öne süren İwata, etkili tedbirler alındığı takdirde salgının Japonya'da gelecek aylarda sona erebileceğini belirtti.

Öte yandan Japonya'da, Kovid-19 salgınında vaka sayısı son 24 saatte 344 artarak 11 bin 863'e, ölü sayısı 21 artışla 272'ye ulaştı.

Kovid-19'a ilişkin verileri güncelleyen Sağlık Bakanlığına göre, yeni 102 vakanın tespit edildiği başkent Tokyo'da toplam vaka sayısı 3 bin 184'e çıktı.

Vaka sayıları Osaka'da 1296, Kanagawa'da 799, Çiba'da 704, Saitama'da 676'ya yükseldi.

Kaynak: AA