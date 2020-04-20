Japon virüs uzmanı: "Tokyo Olimpiyat Oyunları 2021'de de düzenlenemeyebilir"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Japon virüs uzmanı: "Tokyo Olimpiyat Oyunları 2021'de de düzenlenemeyebilir" - Haberler
Japonya, Tokyo, Güncel

Japon virüs uzmanı: "Tokyo Olimpiyat Oyunları 2021'de de düzenlenemeyebilir"

Japonya'nın Kobe Üniversitesi Tıp Fakültesi Salgın Hastalıkları Bölümü Profesörü İwata Kentaro, gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesi bertaraf edilmezse 2021 yılında da organize edilemeyebileceğini kaydetti.

20.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:24
Japon virüs uzmanı:

Japonya'nın Kobe Üniversitesi Tıp Fakültesi Salgın Hastalıkları Bölümü Profesörü İwata Kentaro, gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesi bertaraf edilmezse 2021 yılında da organize edilemeyebileceğini kaydetti.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Dış Muhabirler Kulübünde (FCCJ) konuşan Profesör İwata, olimpiyatlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oyunların, salgının hem Japonya'da hem de diğer ülkelerde kontrol altına alındıktan sonra düzenlenmesi gerektiğine dikkati çeken İwata, "Japonya gelecek yaza dek bu salgını kontrol altına alabilir ancak dünyada bunun olabileceğini düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

İwata, salgın kontrol altına alınmadıkça olimpiyatların da düzenlenemeyebileceğinin altını çizerek, "Tokyo Olimpiyatlar 2021'de de düzenlenemeyebilir. Olimpiyatlar çok sınırlı katılım ya da tamamıyla seyircisiz gibi hiç alışılmadık şekilde organize edilmedikçe, (bu konuda) çok kötümserim." değerlendirmesinde bulundu.

Salgınla mücadelede hükümetin önlem almada geç kaldığını ve yavaş davrandığını öne süren İwata, etkili tedbirler alındığı takdirde salgının Japonya'da gelecek aylarda sona erebileceğini belirtti.

Öte yandan Japonya'da, Kovid-19 salgınında vaka sayısı son 24 saatte 344 artarak 11 bin 863'e, ölü sayısı 21 artışla 272'ye ulaştı.

Kovid-19'a ilişkin verileri güncelleyen Sağlık Bakanlığına göre, yeni 102 vakanın tespit edildiği başkent Tokyo'da toplam vaka sayısı 3 bin 184'e çıktı.

Vaka sayıları Osaka'da 1296, Kanagawa'da 799, Çiba'da 704, Saitama'da 676'ya yükseldi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için ilk kez tarih verdi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için ilk kez tarih verdi
31 ilde 23 Nisan dahil 4 gün sokağa çıkma yasağı getirildi Haberler
31 ilde 23 Nisan dahil 4 gün sokağa çıkma yasağı getirildi
Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu Haberler
Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu Haberler
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü Haberler
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini...
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
Erdoğan'dan 'Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?' sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın
Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın
Erdoğan, 'Başbakan olduğum günden beri hayalimdi' dediği Başakşehir Şehir Hastanesi'ni hayata geçirdi
Erdoğan, "Başbakan olduğum günden beri hayalimdi" dediği Başakşehir Şehir Hastanesi'ni hayata geçirdi
Yasakları hiçe sayıp çocuğuyla dışarıda yakalanan baba, ceza yememek için polise direndi
Yasakları hiçe sayıp çocuğuyla dışarıda yakalanan baba, ceza yememek için polise direndi
Balkondan konser veren 19'luk gence polis sirenle eşlik etti
Balkondan konser veren 19'luk gence polis sirenle eşlik etti
Ronaldo'nun kendisini karantinaya aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü
Ronaldo'nun kendisini karantinaya aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Hayırsever iş adamı memleketine gelip, kapı kapı dolaşarak yardım dağıttı
Hayırsever iş adamı memleketine gelip, kapı kapı dolaşarak yardım dağıttı
Bugünden itibaren dört Avrupa ülkesi daha sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetiyor
Bugünden itibaren dört Avrupa ülkesi daha sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetiyor
CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı
CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil isteklerine heyecanlandıran yorum: Karamsarlık olmaz, iyimser olacağız
Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil isteklerine heyecanlandıran yorum: Karamsarlık olmaz, iyimser olacağız
Madagaskar'dan umut veren açıklama: Koronavirüsün ilacını bulduk, bugün piyasaya sürülecek
Madagaskar'dan umut veren açıklama: Koronavirüsün ilacını bulduk, bugün piyasaya sürülecek
Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı
Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı
Manchester City, 17 yaşındaki Kluiverth Aguilar'ın transferini bitirdi
Manchester City, 17 yaşındaki Kluiverth Aguilar'ın transferini bitirdi
Ağrı'da eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu
Ağrı'da eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu
Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi
Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi
Çukur dizisi, evden çekilen yeni bölümüyle bugün izleyicisiyle buluşacak
Çukur dizisi, evden çekilen yeni bölümüyle bugün izleyicisiyle buluşacak
Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 4 günlük sokağa çıkma yasağını tartışacak
Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 4 günlük sokağa çıkma yasağını tartışacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Özkoç Muhammet Emin Abdulhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Kutsi Demet Akalın Yıldız Tilbe Rafet El Roman
Spor Falcao Ersun Yanal Bülent Uygun Sergen Yalçın Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan İtalya İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: Japon virüs uzmanı: "Tokyo Olimpiyat Oyunları 2021'de de düzenlenemeyebilir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 20:36:45. #1.15#
title