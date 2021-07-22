Japon uzmanlardan Tokyo Olimpiyatları'nda vaka artışı uyarısı
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Japon uzmanlardan Tokyo Olimpiyatları'nda vaka artışı uyarısı

Japon uzmanlardan Tokyo Olimpiyatları'nda vaka artışı uyarısı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da uzmanlar, 23 Temmuz-8 Ağustos'ta düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış trendini koruması halinde sağlık altyapısının zorlanacağını söyledi.

Japonya'da uzmanlar, 23 Temmuz-8 Ağustos'ta düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış trendini koruması halinde sağlık altyapısının zorlanacağını söyledi.

Tokyo Valiliğine Kovid-19 danışmanlığı yapan sağlık uzmanları, vaka seyrinin düşüş trendi göstermemesi halinde ağustos ayı başında başkentin sağlık altyapısının zorlanacağını savundu.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre son haftalarda Tokyo'daki vaka seyrini inceleyen uzmanlardan Toho Üniversitesinden Prof. Kazuhiro Tateda, başkentin salgının 4. dalgasını yaşadığını kaydetti.

Kazuhiro, "Yetkililer, olimpiyat delegasyonlarının Japonya'ya gelişinden beri enfeksiyonu tespit edebildiler, vakaları mümkün olduğunca hızlı şekilde saptamak ve salgını kontrol altında tutabilmek için bunu sürdürmek zorundayız." dedi.

Artış göstermesi halinde vakaların sadece olimpiyat semti bölgesini değil, başkentin diğer noktalarını da tehdit edebileceğine dikkati çeken Kazuhiro, "İnsanlar, acıkmak gibi basit sebeplerle de olsa 'bulundukları balonu' terk edebilir ve halkla temasa girebilir. Bu gibi riskleri yok etmek oldukça zor." dedi.

22 Ağustos'a dek sürecek olağanüstü hal uygulamasının yaya trafiğini yeterli ölçüde düşüremediğini kaydeden Kazuhiro, "Olimpiyatlar gibi devasa organizasyonlar hareketliliği artırır. Dışarıda çok daha fazla insan görürüz ki böylelikle salgının yayılımı artacaktır." diye konuştu.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 853 bin 240'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 15 bin 115'e yükseldi. Ülke genelinde 390 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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