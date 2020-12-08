Japon uzay aracından dünyaya ulaşan kapsül Tokyo'ya getirildi
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Japon uzay aracından dünyaya ulaşan kapsül Tokyo'ya getirildi

08.12.2020 09:40 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:45
Japon uzay aracından dünyaya ulaşan kapsül Tokyo'ya getirildi

Japonya'ya ait Hayabusa-2 uzay aracının Ryugu asteroidinden örnekler taşıyan ve geçtiğimiz Pazar günü Avustralya'ya başarılı bir şekilde inen kapsül, Tokyo'ya getirildi.

Japonya'ya ait Hayabusa-2 uzay aracının Ryugu asteroidinden örnekler taşıyan ve geçtiğimiz Pazar günü Avustralya'ya başarılı bir şekilde inen kapsül, Tokyo'ya getirildi.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) Hayabusa-2 uzay aracının Ryugu asteroidinden örnekler taşıyan kapsülünün Avustralya'ya başarılı bir şekilde indiğini duyurmasının ardından, kapsül Japonya'nın başkenti Tokyo'ya getirildi. Güneş sisteminin oluşumuna ışık tutması beklenen 40 cm çapındaki kapsülü taşıyan uçak, yerel saat ile bugün sabah 07.00 sularında Haneda Havaalanı'na indi. Daha sonra JAXA'nın Tokyo yakınlarındaki araştırma enstitüsüne götürülen kapsülün içindeki örneklerin burada detaylı olarak analiz edilmesi bekleniyor.

Görev tamamlandı

Hayabusa-2 adlı uzay aracının Ryugu asteroidinden örnekler taşıyan kapsülü geçen Pazar Avustralya'ya başarılı bir şekilde ulaşmıştı.

Dünya'ya 220 bin kilometre uzaklıktaki Hayabusa-2'den ayrılan kapsülün, yaklaşık on kilometre yükseklikte paraşütünü açarak Avustralya'nın Woomera bölgesindeki çöle indiği bildirilmişti. İnişi sırasında Avustralya'da yıldız kaymasına benzer bir şekilde gözlenen kapsül, dünya kamuoyunda geniş yer bulmuştu. Hayabusa-2 uzay aracı ise başka bir asteroide doğru yeni bir göreve çıkmıştı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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