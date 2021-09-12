Japon üretimi savunma ekipmanları Vietnam'a ihraç edilecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japon üretimi savunma ekipmanları Vietnam'a ihraç edilecek

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japon üretimi savunma ekipmanları Vietnam'a ihraç edilecek

Japonya ve Vietnam, Japon üretimi savunma ekipmanlarının Vietnam'a ihracatı ve teknoloji transferini sağlayacak anlaşma imzaladı.

Japonya ve Vietnam, Japon üretimi savunma ekipmanlarının Vietnam'a ihracatı ve teknoloji transferini sağlayacak anlaşma imzaladı.

Resmi ziyaret kapsamında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bulunan Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Vietnamlı mevkidaşı Phan Van Giang ile görüştü.

Kyodo ajansının haberine göre iki bakan, Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'a, Japon imalatı savunma ekipmanları ile teknoloji transferi ihraç edilmesini kapsayan anlaşmaya imza attı.

Kişi ve Giang, bölgede seyrüsefer özgürlüğü dahil hukuka dayalı uluslararası düzenin korunması konularında iş birliğinin sürdürülmesinde mutabakata vardı.

Görüşmede, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) gemilerinin Vietnam'a satışına yönelik müzakerelerin de hızlandırılması kararı alındı.

Kişi ve Giang, siber güvenlik ve salgın hastalıklara karşı sağlık hizmetleri sahalarında iş birliğinin geliştirilmesini konularını da ele aldı.

"Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu

Görüşmede Bakan Kişi, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'na yönelik Çin'in "statükoyu tek taraflı değiştirme teşebbüslerine" karşı olduklarını söyledi.

Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanuna yönelik taşıdığı endişeleri aktaran Kişi, bölgede "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunu hayata geçirmek istediklerini dile getirdi.

Kişi, bölgede, Kuzey Kore'nin "her türde balistik füzelerden ve tüm kitle imha silahlarından eksiksiz, kanıtlanabilir ve geri döndürülemez şekilde arındırılması" için Japonya'nın Vietnam ile çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi Vietnam'ın, Japonya'nın bu sahada anlaşma imzaladığı 11. ülke olduğunu bildirildi.

Kyodo, Çin'in Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizindeki tehditkar faaliyetleri karşısında, Japonya'nın ikili savunma iş birlikleri geliştirmesinin önemini vurguladı.

Silah kullanma yetkisi

Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, kendi sahil güvenliğine ve söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığı belirtildi.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Şensoy Gökhan Çıra
Spor Max Meyer Nihat Özdemir Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Bekir Pakdemirli Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Tahir Büyükakın Mehmet Kasapoğlu Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Japon üretimi savunma ekipmanları Vietnam'a ihraç edilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 08:02:57. #1.12#