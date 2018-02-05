Japon Turizmciler İzto'yu Ziyaret Etti

Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) heyeti İzmir Ticaret Odası'nı (İZTO) ziyaret etti.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 22 gün arayla ikinci Japon turizm heyetini ağırladıklarını belirtti.

JATA ile yakın ilişki içinde olduklarını vurgulayan Demirtaş, Japon ve oda üyesi turizmcilerin işbirliği yapmasını amaçladıklarını söyledi.

Demirtaş, dünyada Japonların turizmde seçici ve yüksek kalite arayışları, kültür ve gurme turizmine yakınlıklarıyla bilindiğini ifade ederek, "Aradıkları her şey İzmir'de var. Doğasıyla kültürel mirasıyla gastronomisiyle kentimiz gerçekten eşsiz bir coğrafya." dedi.

JATA heyetinden Hankyu Travel İnternational Okyanus Aşırı Ülkeler Satış Departmanı Temsilcisi Yazawa Tomoya da Türkiye ile Japonya arasında uzun yıllar öncesine dayanan dostluk ilişkilerinin bulunduğunu anımsattı.

Ziyaret programı kapsamında Pamukkale ve Efes'i görme imkanlarının olduğunu aktaran Tomoya, "Bunlar turizm turlarımızın içinde var. Bundan sonra Agora, Çeşme, Urla'yı turların içine dahil etme planlarını yapıyoruz. Sizlerin destek ve işbirliğini bekliyoruz." diye konuştu.

Heyetin yarın Alaçatı, Urla, Çeşme'yi gezeceği belirtildi.