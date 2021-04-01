Japon tıbbi malzeme üreticisi Terumo, Pfizer'ın Kovid-19 aşı şişesinden 7 doz çekecek şırınga üretti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japon tıbbi malzeme üreticisi Terumo, Pfizer'ın Kovid-19 aşı şişesinden 7 doz çekecek şırınga üretti

Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japon tıbbi malzeme üreticisi Terumo, Pfizer'ın Kovid-19 aşı şişesinden 7 doz çekecek şırınga üretti

Japon tıbbi malzeme üreticisi Terumo, ABD'li ilaç üreticisi Pfizer'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı şişesinden 7 doz çekebilecek şırınga imalatını başlattı.

ABD'nin casus kedi projesi yıllar sonra ortaya çıkan belgelerle ifşa oldu
ABD'nin casus kedi projesi yıllar sonra ortaya çıkan belgelerle ifşa oldu
Türkiye'den ABD'ye 'Soykırım' uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz
Türkiye'den ABD'ye "Soykırım" uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz

Japon tıbbi malzeme üreticisi Terumo, ABD'li ilaç üreticisi Pfizer'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı şişesinden 7 doz çekebilecek şırınga imalatını başlattı.

Kyodo ajansının haberine göre Terumo, geleneksel iğneden 3 milimetre daha uzun, 16 milimetrelik iğneye sahip şırınga üretimini başlattığını açıkladı.

Japon firma bu sayede, "ölü boşluk" kabul edilen ve şişenin dibinde kalan sıvı doz miktarının düşürülerek her şişeden 7 doz çekilebilmesini hedefliyor.

Japonya Sağlık Bakanlığından geçen ay başında üretim onayı alan Terumo, Yamanaşi eyaletindeki tesislerinde 2021 mali yılı boyunca 20 milyon şırınga imal etmeyi planlıyor.

Şırınganın ülke genelinde kullanımının yaygınlaştırılarak aşılanan kişi sayısının artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Cahit Özkan Hayati Yazıcı Erkan Kandemir Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Esra Erol Cem Adrian Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Ersun Yanal Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Japon tıbbi malzeme üreticisi Terumo, Pfizer'ın Kovid-19 aşı şişesinden 7 doz çekecek şırınga üretti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 07:25:59. #1.14#
title