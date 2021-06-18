Japon tenisçi Osaka, Wimbledon'dan çekildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japon tenisçi Osaka, Wimbledon'dan çekildi

Japon tenisçi Osaka, Wimbledon'dan çekildi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Kadınlar dünya sıralamasının 2. basamağındaki Naomi Osaka, tenis sezonunun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a katılmayacak.

Kadınlar dünya sıralamasının 2. basamağındaki Naomi Osaka, tenis sezonunun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a katılmayacak.

İlk turu geçmesinin ardından psikolojik açıdan zor günler geçirdiği gerekçesiyle sezonun ikinci büyük turnuvası Fransa Açık'tan (Roland Garros) çekilen 23 yaşındaki Japon tenisçi, çim kort sezonunu da pas geçecek.

Kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Osaka'nın ekibinin, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) internet sitesinde yer verilen açıklamasında, "Naomi bu yıl Wimbledon'da oynamayacak. Arkadaşları ve ailesiyle zaman geçirecek. Seyircisi önünde oynayacağı için şimdiden heyecanlandığı 2020 Tokyo Olimpiyatları için hazırlanacak." denildi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilen Wimbledon, 28 Haziran'da, bir sene ertelenen Tokyo 2020 ise 23 Temmuz'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Angela Merkel Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Bergen Hülya Avşar Hande Erçel
Spor Cristiano Gareth Bale Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Japon tenisçi Osaka, Wimbledon'dan çekildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 11:39:58. #1.14#

title