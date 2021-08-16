Japon tenisçi Osaka, Western & Southern Açık'taki gelirini Haiti'deki depremzedelere bağışlayacak
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Japon tenisçi Osaka, Western & Southern Açık'taki gelirini Haiti'deki depremzedelere bağışlayacak

Japon tenisçi Osaka, Western & Southern Açık'taki gelirini Haiti'deki depremzedelere bağışlayacak
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Japon tenisçi Naomi Osaka, Western & Southern Açık'tan elde edeceği geliri Haiti'deki depremzedelere bağışlayacağını duyurdu.

Japon tenisçi Naomi Osaka, Western & Southern Açık'tan elde edeceği geliri Haiti'deki depremzedelere bağışlayacağını duyurdu.

Kariyerinde dört grand slam şampiyonluğu bulunan ve babası Haiti doğumlu olan 23 yaşındaki tenisçi, sosyal medya hesabından depremzedelere destek sözü verdi.

Kadınlar dünya 2 numarası Osaka, geçen yıl mücadele ettiği ABD Açık'ta kullandığı maskelere polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybedenlerin isimlerini yazmıştı.

Toplam 3 milyon dolar ödüllü Western & Southern Açık, ABD'nin Cincinnati kentinde 14-22 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Haiti Sivil Savunma Ajansı, cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının bin 297'ye çıktığını, yaralı sayısının ise 5 bin 700'ü geçtiğini belirtti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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