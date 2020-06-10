HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Japon tenisçi Osaka ırkçı içerikli mesajlardan şikayetçi

Kariyerinde iki grand-slam şampiyonluğu bulunan Japon tenisçi Naomi Osaka, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine verdiği tepkiler nedeniyle ırkçı içerikli mesajlar aldığını söyledi.

Japon tenisçi Osaka ırkçı içerikli mesajlardan şikayetçi
10.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:46

Kariyerinde iki grand-slam şampiyonluğu bulunan Japon tenisçi Naomi Osaka, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine verdiği tepkiler nedeniyle ırkçı içerikli mesajlar aldığını söyledi.

Japon ve Haiti aile kökenlerine sahip dünyanın en çok kazanan kadın sporcusu konumundaki Naomi Osaka, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, eylemlere destek vermesinin ardından son dönemde sıklıkla ırkçı içerikli mesajlara maruz kaldığından bahsetti.

Özellikle ülkesindeki tenisseverlere seslenen 22 yaşındaki tenisçi, "Son dönemde Japon vatandaşlarından çok sayıda ırkçı içerikli mesajla karşılaşıyorum ama Japonya, gerçekten harika bir yer. Bütün ülkenin ırkçı olduğu yönünde yanlış bir yoruma yol açmak istemem ama her yerde olduğu gibi, burada da çürük elmalar var." değerlendirmesinde bulundu.

Konuya ilişkin İngiliz basınına da konuşan Osaka, "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter) hareketine destek vermek amacıyla Minneapolis ve yaşadığı Los Angeles kentindeki eylemlere katılmaya devam ettiğini söyledi.

Önde gelen sporcuların sözlerinin siyasetçilerden daha etkili olabileceğini ve ırkçılığa karşı mücadelesini sürdürmeye kararlı olduğunu vurgulayan Naomi Osaka, "Sessiz kalmak asla bir cevap değildir. Herkesin bu konuda bir sesi olmalı ve bunu kullanmalı." ifadelerini kullandı.

Kaepernick'e destek

Irkçılık ve polis şiddetini protesto etmek için milli marş okunurken ayakta durmayı reddederek bir dizini yere koyan eski Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick'in 2016 yılındaki eyleminin öneminden bahseden Osaka, "Colin 2016'dan bu yana bize mesajını vermeye devam ediyor. ABD'de aynı anda salgın, ekonomik kriz ve kamera önünde bir cinayetin görüntülenmesiyle, insanlar onun eyleminin ne kadar önemli olduğunu gördü." şeklinde görüşünü belirtti.

Kaepernick'in eyleminin ardından tüm kulüplerden dışlanarak mesleğinden uzaklaştırıldığını hatırlatan Osaka, "Amerikan Futbolu Ligi (NFL) bu durumu düzeltmek istiyorsa, maçlar başladığında tüm futbolcuların bir dizini yere koyarak aynı eylemi gerçekleştirmesine destek vermeli. Colin'e de mesleğini geri vermeli." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur Spor
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur Spor
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur
Alp Yalman 'Gel başkan ol' teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi Spor
Alp Yalman "Gel başkan ol" teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi
2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak Spor
2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak
Galatasaray'da yardımcı antrenör olacağı konuşulan Sneijder'den ilk açıklama: Şu an futbolculara rehberlik yapıyorum Spor
Galatasaray'da yardımcı antrenör olacağı konuşulan Sneijder'den ilk açıklama: Şu an futbolculara rehberlik...
Stoke City hocasının korona testi pozitif çıktı, Manchester United'la oynanacak hazırlık maçı dakikalar kala iptal oldu Spor
Stoke City hocasının korona testi pozitif çıktı, Manchester United'la oynanacak hazırlık maçı dakikalar kala...
Galatasaray'ın ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti
Galatasaray'ın ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti
Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi
Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe iddialarına net cevap: Teklif almadım, alırsam bunu paylaşacağım
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe iddialarına net cevap: Teklif almadım, alırsam bunu paylaşacağım
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim
Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Kalça şampiyonu fenomenden, taraftarı heyecanlandıran vaat!
Kalça şampiyonu fenomenden, taraftarı heyecanlandıran vaat!
Survivor sonrası cinsel ilişkisiyle olay olan isim, yengesini kızdırdı
Survivor sonrası cinsel ilişkisiyle olay olan isim, yengesini kızdırdı
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor
F.Bahçe'nin eski sportif direktörü Comolli'nin satın almak istediği Toulouse, küme düşmekten kurtuldu
F.Bahçe'nin eski sportif direktörü Comolli'nin satın almak istediği Toulouse, küme düşmekten kurtuldu
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı
Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı
Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı
TFF yönetim kurulu üyesi Gürkan Teoman, F.Bahçe ile yaşanan kriz nedeniyle istifa etti
TFF yönetim kurulu üyesi Gürkan Teoman, F.Bahçe ile yaşanan kriz nedeniyle istifa etti
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: Inter'e transferimiz Türk futbolu adına çok önemliydi
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: Inter'e transferimiz Türk futbolu adına çok önemliydi
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Mustafa Şentop Fahrettin Altun Musa Farisoğulları
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Okan Buruk Bülent Uygun Aziz Yıldırım Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Japon tenisçi Osaka ırkçı içerikli mesajlardan şikayetçi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 13:24:19. #1.14#
title