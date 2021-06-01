Japon tenisçi Osaka, Fransa Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildi!
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Japon tenisçi Osaka, Fransa Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildi!

Japon tenisçi Osaka, Fransa Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildi!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Japon tenisçi Naomi Osaka, maç sonrası basın toplantılarına katılmama kararı aldığı için para cezasına çarptırıldığı Fransa Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildiğini açıklayarak, yaşadığı depresyon sürecine dikkat çekti.

Japon tenisçi Naomi Osaka, maç sonrası basın toplantılarına katılmama kararı aldığı için para cezasına çarptırıldığı Fransa Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildiğini açıklayarak, yaşadığı depresyon sürecine dikkat çekti.

Tek kadınlarda dünyanın 2 numarası olan Japon tenisçi Naomi Osaka, Fransa Açık Tenis Turnuvası'ndan (Roland Garros) çekildiğini açıkladı. Sosyal medyada yaptığı açıklamada kararının hayal ettiği ya da istediği bir durum olmadığına vurgu yapan Osaka, "Herkesin Paris'te oynanan tenise odaklanması için turnuvadaki diğer oyuncular ve benim iyiliğim için en iyisinin çekilmem olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Son yıllarda mental sorunlarla mücadele ettiğini kaydeden Osaka, "2018'deki ABD Açık'tan bu yana uzun süreli depresyon yaşadım ve bununla baş etmekte gerçekten zorlandım" dedi. "Ben doğal bir konuşmacı değilim ve dünya medyasıyla konuşmadan önce büyük endişe yaşıyorum" diyerek basın toplantısına katılmama nedenini açıklayan Osaka, zamanı geldiğinde oyuncular, basın ve taraftarlar için işleri daha iyi hale getirmenin yollarını tartışmak için turnuva organizatörleri ile birlikte çalışmak istediğini de sözlerine ekledi.

İhraçla karşı karşıya gelmişti

Fransız Açık Tenis Turnuvası'nda maç sonrası basın toplantılarına katılmayacağını açıklayan Osaka, organizatörler tarafından 15 bin dolar para cezasına çarptırılmış, turnuva yetkilileri Osaka'nın bu kararında ısrarcı olması halinde ihraç edilebileceğini belirten bir açıklama yayınlamıştı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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