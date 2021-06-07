Japon tenisçi Naomi Osaka, Berlin'deki turnuvadan da çekildi

Tek kadınlarda dünya 2 numarası Naomi Osaka, Fransa Açık'ın ardından Almanya'nın başkenti Berlin'de gelecek hafta düzenlenecek tenis turnuvasından da çekildi.

Tek kadınlarda dünya 2 numarası Naomi Osaka, Fransa Açık'ın ardından Almanya'nın başkenti Berlin'de gelecek hafta düzenlenecek tenis turnuvasından da çekildi.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından 14-20 Haziran'da gerçekleştirilecek organizasyondan yapılan açıklamada, "Maalesef Naomi Osaka'nın Berlin'de olamayacağına dair bildirim aldık. Sezonun geri kalanı için ona en iyi dileklerimizi iletiyor ve gelecek yıl onu Berlin'de görmeyi umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fransa Açık'ta basın toplantısına katılmadığı için para cezası verilen ve turnuvadan ihracı gündeme gelen 23 yaşındaki Japon tenisçi, 2018'den beri uzun depresyon nöbetleri geçirdiğini belirterek organizasyondan çekilmişti.

Osaka'nın, 28 Haziran'da başlayacak olan sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'a katılıp katılmayacağı merak ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya