Japon sporcudan olimpiyat rekoru
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Japon sporcudan olimpiyat rekoru

Japon sporcudan olimpiyat rekoru
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

13 yaşındaki Momiji Nishiya, olimpiyatlarda ilk kez yer alan kaykayda kadınlar sokak disiplin yarışında altın madalya kazanarak Japonya'nın en genç olimpiyat şampiyonu unvanını elde etti.

13 yaşındaki Momiji Nishiya, olimpiyatlarda ilk kez yer alan kaykayda kadınlar sokak disiplin yarışında altın madalya kazanarak Japonya'nın en genç olimpiyat şampiyonu unvanını elde etti.

Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen ve geçtiğimiz cuma günü başlayan Tokyo Olimpiyatları'nda yeni bir rekor kırıldı. Oyunlarda ilk kez yer alan kaykay branşında yarışan 13 yaşındaki sporcu Momiji Nishiya, altın madalya kazanarak ülkenin en genç olimpiyat şampiyonu unvanını elde etti. Nishiya böylece 1992 Barselona Oyunları'nda kadınlar 200 metre kurbağalama yüzme yarışını 14 yaşında kazanan Kyoko Iwasaki'nin rekorunu kırmış oldu. Aynı kategoride yarışan 16 yaşındaki Japon kaykaycı Nakayama Funa da bronz madalyanın sahibi oldu.

İlk kez Tokyo'da

Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları, tarihte ilk kez seyircisiz olarak gerçekleştirilmek üzere yoğun salgın tedbirleri altında kapılarını açmıştı. Sportif tırmanış, karate, kaykay ve dalga sörfünün ilk kez 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alacağı da duyurulmuştu. - TOKYO

Japon sporcudan olimpiyat rekoru
Japon sporcudan olimpiyat rekoru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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