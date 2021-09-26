Japon SkyDrive, 2025 Osaka Expo'da eVTOL sistemli uçan taksi ile yolcu taşıyacak

Japon SkyDrive, 2025'te Osaka'da düzenlenecek Dünya Expo Fuarında "elektrikli dikey kalkış ve iniş" (eVTOL) sistemine sahip uçan aracıyla taksi hizmeti sunacak.

Japonya Dış Muhabirler Kulübünde (FCCJ) konuşan SkyDrive Üst Yöneticisi (CEO) Fukuzawa Tomohiro, "yüzyılda bir gelen mobilite devrimini yürütmek" istediklerini bildirdi.

Fukuzawa, "Otomobil ve uçaklar yüzyıl önce insanlara, '(bu araçlarla) istedikleri yere gidebilecekleri' şeklinde tanıtıldı. Takip eden yüzyıl boyunca ise devrim değil sadece gelişimler meydana geldi." dedi.

Uçan araçları, helikopterlerden "daha sessiz ve kullanılması daha kolay" olarak niteleyen Fukuzawa, proje kapsamında Osaka eyaleti ve Osaka ilçesiyle imzaladıkları anlaşmaya değindi.

Anlaşmanın, uçan araçların varlıklarının sosyal anlamda kabulüne yönelik "umut oluşturacağını" kaydeden Fukuzawa, "Osaka'nın güçlü liderliği projemize doğru bize 'itici güç' oluyor" dedi.

Fukuzawa, dünyada "elektrikli dikey kalkış ve iniş" (eVTOL) sistemine sahip uçan araçları geliştirmeye çalışan firmalardan sadece 10'unun insanlı test uçuşlarını gerçekleştirdiğini kaydetti.

Ağustos 2020'de test edildi

SkyDrive, dört tarafındaki ikişer pervanesine elektrikli motoruyla güç veren ve test edilen SkyDrive SD-03 modelini, dünyanın en küçük eVTOL aracı olarak geliştirmeyi hedefliyor.

Tokyo merkezli firmanın, Toyota Motor ve Mitsubishi Heavy Industries şirketlerinde mühendisler dahil yaklaşık 100 çalışanı bulunuyor.

Kyodo ajansı, Japonya'da kamuoyu önünde, içinde insan bulunan ilk uçan araç test uçuşunu, SkyDrive firmasının Ağustos 2020'de gerçekleştirdiğini aktardı.

SkyDrive bu ay içinde, Dünya 2025 Expo Fuarında uçak araçların hizmet verebilmesi için Osaka eyaletiyle ortaklık anlaşması imzalamıştı.

Projeye ilişkin konuşan Osaka Valisi Yoşimura Hirofumi, 2024'te Osaka körfezinde uçan araçların yolcu taşımasını istediğini belirtmişti.

Hirofumi örnek rota olarak, "Universal Studios Japan" yerleşkesi ile fuarın düzenleneceği yapay ada Yumeşima arasındaki 5 kilometrelik mesafeyi göstermişti.

13 Nisan-13 Ekim 2025'te düzenlenmesi beklenen Osaka Expo 2025'e 150 ülke 25 uluslararası örgütün katılması hedefleniyor.