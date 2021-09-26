Japon SkyDrive, 2025 Osaka Expo'da eVTOL sistemli uçan taksi ile yolcu taşıyacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japon SkyDrive, 2025 Osaka Expo'da eVTOL sistemli uçan taksi ile yolcu taşıyacak

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japon SkyDrive, 2025 Osaka Expo'da eVTOL sistemli uçan taksi ile yolcu taşıyacak

Japon SkyDrive, 2025'te Osaka'da düzenlenecek Dünya Expo Fuarında "elektrikli dikey kalkış ve iniş" (eVTOL) sistemine sahip uçan aracıyla taksi hizmeti sunacak.

Japon SkyDrive, 2025'te Osaka'da düzenlenecek Dünya Expo Fuarında "elektrikli dikey kalkış ve iniş" (eVTOL) sistemine sahip uçan aracıyla taksi hizmeti sunacak.

Japonya Dış Muhabirler Kulübünde (FCCJ) konuşan SkyDrive Üst Yöneticisi (CEO) Fukuzawa Tomohiro, "yüzyılda bir gelen mobilite devrimini yürütmek" istediklerini bildirdi.

Fukuzawa, "Otomobil ve uçaklar yüzyıl önce insanlara, '(bu araçlarla) istedikleri yere gidebilecekleri' şeklinde tanıtıldı. Takip eden yüzyıl boyunca ise devrim değil sadece gelişimler meydana geldi." dedi.

Uçan araçları, helikopterlerden "daha sessiz ve kullanılması daha kolay" olarak niteleyen Fukuzawa, proje kapsamında Osaka eyaleti ve Osaka ilçesiyle imzaladıkları anlaşmaya değindi.

Anlaşmanın, uçan araçların varlıklarının sosyal anlamda kabulüne yönelik "umut oluşturacağını" kaydeden Fukuzawa, "Osaka'nın güçlü liderliği projemize doğru bize 'itici güç' oluyor" dedi.

Fukuzawa, dünyada "elektrikli dikey kalkış ve iniş" (eVTOL) sistemine sahip uçan araçları geliştirmeye çalışan firmalardan sadece 10'unun insanlı test uçuşlarını gerçekleştirdiğini kaydetti.

Ağustos 2020'de test edildi

SkyDrive, dört tarafındaki ikişer pervanesine elektrikli motoruyla güç veren ve test edilen SkyDrive SD-03 modelini, dünyanın en küçük eVTOL aracı olarak geliştirmeyi hedefliyor.

Tokyo merkezli firmanın, Toyota Motor ve Mitsubishi Heavy Industries şirketlerinde mühendisler dahil yaklaşık 100 çalışanı bulunuyor.

Kyodo ajansı, Japonya'da kamuoyu önünde, içinde insan bulunan ilk uçan araç test uçuşunu, SkyDrive firmasının Ağustos 2020'de gerçekleştirdiğini aktardı.

SkyDrive bu ay içinde, Dünya 2025 Expo Fuarında uçak araçların hizmet verebilmesi için Osaka eyaletiyle ortaklık anlaşması imzalamıştı.

Projeye ilişkin konuşan Osaka Valisi Yoşimura Hirofumi, 2024'te Osaka körfezinde uçan araçların yolcu taşımasını istediğini belirtmişti.

Hirofumi örnek rota olarak, "Universal Studios Japan" yerleşkesi ile fuarın düzenleneceği yapay ada Yumeşima arasındaki 5 kilometrelik mesafeyi göstermişti.

13 Nisan-13 Ekim 2025'te düzenlenmesi beklenen Osaka Expo 2025'e 150 ülke 25 uluslararası örgütün katılması hedefleniyor.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
Yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsü, zincirleme kazaya neden oldu

Yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsü, zincirleme kazaya neden oldu

 Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı

Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı

 Siville evlenecek Prenses Mako, Japon kraliyet ailesinden ayrılan kadınlara verilen toplu parayı almayacak

Siville evlenecek Prenses Mako, Japon kraliyet ailesinden ayrılan kadınlara verilen toplu parayı almayacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Acun Ilıcalı Şevval Şahin Yiğit Marcus Aral
Spor Marcao Balotelli Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Antonio Guterres Rüya Tabirleri Şans Oyunları Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Japon SkyDrive, 2025 Osaka Expo'da eVTOL sistemli uçan taksi ile yolcu taşıyacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 06:47:38. #1.12#