Japon şirketten sıra dışı hizmet"Yemeğimi bitiremiyorum" diyenlere kilolu insan kiralıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japon şirketten sıra dışı hizmet"Yemeğimi bitiremiyorum" diyenlere kilolu insan kiralıyor

İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy - Haberler | Güncel

- Japon şirketten sıra dışı hizmet "Yemeğimi bitiremiyorum" diyenlere kilolu insan kiralıyor Japonya'da bir şirket, "Tahterevallide oynayacak arkadaş", "Fotoğrafta zayıf gözüktürecek bir partner" ya da "Ismarlanan dev pizzaya ortaklık edecek bir yardımcı" vaadiyle kilolu insan kiralıyor.

- Japon şirketten sıra dışı hizmet

"Yemeğimi bitiremiyorum" diyenlere kilolu insan kiralıyor

TOKYO - Japonya'da bir şirket, "Tahterevallide oynayacak arkadaş", "Fotoğrafta zayıf gözüktürecek bir partner" ya da "Ismarlanan dev pizzaya ortaklık edecek bir yardımcı" vaadiyle kilolu insan kiralıyor. Söz konusu hizmet ile "kilolu olmanın olumsuz bir imaja sahip olduğu" ön yargısının yıkılması hedefleniyor.

Arkadaştan, sahte aile üyelerine, orta yaşlı insandan yemeğe çıkacak partnere kadar birçok kiralama seçeneğinin yaygın olduğu Japonya'da büyük beden giyim sektöründe faaliyet gösteren bir firma, sıra dışı bir hizmete imza attı. Adı Japonca'da kullanılan debu (kilolu) ve kariru (kiralık) kelimelerinin birleşiminden meydana gelen "Debucari" adlı hizmeti hayata geçiren firma, "kilolu insan" kiralamaya başladı. "Japonya'da 100 kilogramın üzerinde bir ağırlığa ulaşmak beceri ister" mottosuyla yola çıkan firmadan yapılan açıklamada, söz konusu hizmet ile kilolu olmanın olumsuz bir imaja sahip olduğu ön yargısının yıkılmasının hedeflendiği belirtildi.

Servisin kullanım amacı sıra dışı

Ticari müşteriler için fotoğraf çekimleri ve reklam filmlerine büyük beden modeller sağlayan firma, bireysel müşterilere de hizmet sunuyor. Saatte 2 bin yen (yaklaşık 150 lira) karşılığında kilolu bir arkadaş edinmenin mümkün olduğu belirtilirken, servis için ön görülen kullanım amaçları ise hizmetin sıra dışılığını ortaya koyuyor. "Tahterevallide oynayacak arkadaş", "Fotoğrafta zayıf gözüktürecek bir partner" ve "Ismarlanan dev pizzaya ortaklık edecek bir yardımcı" vadeden firma, 100 kilogram üzerindeki bireyleri aralarına katılmaya çağırıyor.

Japon şirketten sıra dışı hizmet'Yemeğimi bitiremiyorum' diyenlere kilolu insan kiralıyor
Japon şirketten sıra dışı hizmet'Yemeğimi bitiremiyorum' diyenlere kilolu insan kiralıyor
Japon şirketten sıra dışı hizmet'Yemeğimi bitiremiyorum' diyenlere kilolu insan kiralıyor
Japon şirketten sıra dışı hizmet'Yemeğimi bitiremiyorum' diyenlere kilolu insan kiralıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Sedat Peker Memduh Büyükkılıç
Magazin Ezgi Mola Burcu Biricik Funda Eryiğit Kerimcan Durmaz
Spor Burak Yılmaz Merih Demiral Roland Garros Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Japon şirketten sıra dışı hizmet"Yemeğimi bitiremiyorum" diyenlere kilolu insan kiralıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 11:52:28. #1.15#

title