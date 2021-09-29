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Japon savcılardan, Nissan eski Başkanı Yardımcısı Kelly'ye 2 yıl hapis istemi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Japon savcılardan, Nissan eski Başkanı Yardımcısı Kelly'ye 2 yıl hapis istemi

Japonya'da savcılar, finansal usulsüzlük iddiaları kapsamında ev hapsinde tutulduğu Tokyo'dan kaçarak Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn'un yardımcısı Greg Kelly'nin, yolsuzlukta dahli bulunduğu gerekçesiyle 2 yıl hapsini istedi.

Japonya'da savcılar, finansal usulsüzlük iddiaları kapsamında ev hapsinde tutulduğu Tokyo'dan kaçarak Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn'un yardımcısı Greg Kelly'nin, yolsuzlukta dahli bulunduğu gerekçesiyle 2 yıl hapsini istedi.

Finansal usulsüzlük iddiaları kapsamında ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan kaçarak Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn ve yardımcısı eski Nissan Motor yöneticisi Greg Kelly hakkında yürütülen adli süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Kelly'nin Tokyo Bölge Mahkemesi'nde yaklaşık 1 yıldır süren davasında kapanış argümanlarını dile getiren savcılar, Kelly'yi Ghosn'un odağında bulunduğu yolsuzluklarda dahli bulunduğu iddiasıyla suçladı. Japonya'da savcılar tarafından, Kelly'nin Ghosn'un kazancını eksik göstermesine yardım ettiği iddiasıyla 2 yıl hapsi talep edildi.

Ghosn'un maaşının ayrıntıları hakkında bilgim yok demişti

Ghosn'un odağında bulunduğu yolsuzluk iddiaları kapsamında 2018 yılı Kasım ayında bir toplantıya katılmak üzere geldiği Japonya'da tutuklanan Kelly, daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Japonya'da süren yargılama sırasında Kelly, Ghosn'un maaşının ayrıntılarını bilmediğini dile getirmişti. Mali Araçlar ve Borsa Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bulunması halinde ise Kelly'nin, 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtilirken, mahkeme heyetinin ise son kararı önümüzdeki yıl vereceği öngörülüyor.

Ghosn, Japonya'dan Lübnan'a firar etmişti

Japonya'da hakkında yürütülen maddi usulsüzlük soruşturması kapsamında 108 gün tutuklu kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn daha sonra "ağırlaştırılmış güven ihlali" ve "gelirini eksik bildirme" suçlamaları kapsamında ev hapsine alınmış, Japonya'dan firar eden Ghosn Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçarak dünya kamuoyunun gündemine oturmuştu. Hakkındaki iddiaları reddederek tutukluluğunu politik bir hamle olarak niteleyen Ghosn, asıl amacın onu inşa ettiği küresel ittifakın dışında bırakmak olduğunu savunmuştu. - TOKYO

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Haber: Japon savcılardan, Nissan eski Başkanı Yardımcısı Kelly'ye 2 yıl hapis istemi - Haberler
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