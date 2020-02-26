Japon savaş gemisi Orta Doğu'da

26.02.2020 15:07 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:07

Japonya'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya gönderdiği savaş gemisi görevine başladı.



Japonya'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya askeri güç gönderme kararı doğrultusunda 2 Şubat'ta Japonya'dan ayrılan Takanami tipi savaş gemisi bölgedeki görevine başladı. Umman Körfezi ve körfezin kuzey kesiminde Japonya ile ilgili ticari gemilerin güvenliğini sağlamak üzere bilgi toplama faaliyetleri yürütecek olan gemiye, daha önce Aden Körfezi'ne giden P3 devriye uçağının da korsanlıkla mücadele faaliyetlerinde eşlik edeceği belirtildi.



Amaç istihbari faaliyet



Normal şartlarda yalnızca istihbarat faaliyetleri için bölgeye gönderilen Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) güçlerinin, Japonya ile bağlantısı bulunan gemilere saldırı gibi beklenmedik gelişmelerde deniz polisliği için seferber edilmesi bekleniyor.



Törenle yollanmıştı



Japonya'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya gönderme kararı aldığı savaş gemisi, 2 Şubat'ta Tokyo yakınlarındaki Yokosuka Üssü'nde düzenlenen törenle yola çıkmış, törende konuşan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Japonya'nın kullandığı ham petrolün yaklaşık yüzde 90'ının Umman Körfezi üzerinden taşınması nedeniyle misyonunun Japonya için kritik öneme sahip olduğunu belirtmişti.



Japonya'dan 'bağımsız güç'



Orta Doğu sularında seyir güvenliği konusu, İran ve ABD arasında artan gerginliğin gölgesinde geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında Körfez sularındaki tankerlere yönelik saldırı haberleri ile gündeme gelmiş, dönemin ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford 9 temmuzda yaptığı açıklamada, "Birkaç ülke ile Hürmüz Boğazı ve Bab'ül Mendep Boğazı'nda deniz güvenliğini sağlayacak bir ittifak için temas halindeyiz" ifadelerini kullanmıştı. Dönemin Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya ise, Japonya'nın ittifaka asker gönderme planının olmadığını belirterek, farklı çözüm yollarının masada olduğu sinyalini vermişti. Japonya daha sonra, ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyona katılmayarak, bölgeye kendi SDF güçlerini göndereceğini açıklamıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA