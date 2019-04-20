Japon Sanatçı Nagoro Köyünün Azalan Nüfusunu Oyuncak Bebeklerle Tamamlıyor

Japon Sanatçı Nagoro Köyünün Azalan Nüfusunu Oyuncak Bebeklerle Tamamlıyor

Yalnızca 27 kişinin yaşadığı Japonya'nın Nagoro Köyü'nün yeni sakinleri sanatçı Ayono Tsumiki'nin ürettiği oyuncak bebekler.

Japon Sanatçı Nagoro Köyünün Azalan Nüfusunu Oyuncak Bebeklerle Tamamlıyor

Burası Japonya'da bir dağ köyü. Issız Nagaro Köyü'nün sessiz bir nüfusu var. Çünkü köy sakinleri oyuncak bebekler.

Nagoro Köyü'nde yalnızca 27 kişi yaşıyor. Okul yedi yıl önce kapanmış. Köyün her sokağının köşesinde, otobüs durağında, hatta okulun içinde bile artık insanlar yerine bu dev oyuncak bebekler duruyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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