Japon Sanatçı Nagoro Köyünün Azalan Nüfusunu Oyuncak Bebeklerle Tamamlıyor

Burası Japonya'da bir dağ köyü. Issız Nagaro Köyü'nün sessiz bir nüfusu var. Çünkü köy sakinleri oyuncak bebekler.

Nagoro Köyü'nde yalnızca 27 kişi yaşıyor. Okul yedi yıl önce kapanmış. Köyün her sokağının köşesinde, otobüs durağında, hatta okulun içinde bile artık insanlar yerine bu dev oyuncak bebekler duruyor. Euronews.com'da Görüntüle