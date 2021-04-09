Japon Prensesi Mako'nun erkek arkadaşı, aile içi problemlerini çözmeye ve evlenmeye kararlı
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Japon Prensesi Mako'nun erkek arkadaşı, aile içi problemlerini çözmeye ve evlenmeye kararlı

Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japon Prensesi Mako'nun erkek arkadaşı, aile içi problemlerini çözmeye ve evlenmeye kararlı

Japonya İmparatoru Naruhito'nun yeğeni Prenses Mako'nun erkek arkadaşı Komuro Kei, ailesi ve eski nişanlısı arasındaki problemli durumunu düzelteceğine söz verdi ve Mako ile evlenmekte kararlı olduğunu söyledi.

Japonya İmparatoru Naruhito'nun yeğeni Prenses Mako'nun erkek arkadaşı Komuro Kei, ailesi ve eski nişanlısı arasındaki problemli durumunu düzelteceğine söz verdi ve Mako ile evlenmekte kararlı olduğunu söyledi.

Kyodo ajansının haberine göre, avukatı aracılığıyla açıklama yapan Komuro, eski nişanlısı ve kendi annesi arasındaki para konusundaki problemin ivedilikle çözülmesi için çabalayacağını belirtti.

"Sessizliğime ilişkin bazıları güvensizlik hissedebilir." ifadelerini kullanan Komuro, sorunun "konuşularak çözülmesinin" en iyi yol olduğunu kaydetti.

İmparatorluk İşleri Ajansı (Kunaicho) Başkanı Nişimura Yasuhiko, düzenlediği basın toplantısında, Komuro'nun beyanatının "iyi derecede anlaşılır" olduğunu söyledi.

Her ikisi de 29 yaşında bulunan Prenses Mako ile Komuro'nun arasında planlanan evlilik; eğitim masraflarına ilişkin Komuro'nun annesi ile Komuro'nun eski nişanlısı arasında çıkan sorun sebebiyle 2 yıl ertelenmişti.

Mako kararını Kasım 2020'de açıklamıştı

Mako ile Komuro 2012'de Tokyo'daki International Christian Üniversitesinde tanışmış ve Eylül 2017'de nişanlanmak istediklerini duyurmuşlardı.

Çiftin düğününün ilk olarak Kasım 2018'de düzenlenmesi planlanmıştı.

Komuro'nun annesi ve Komuro'nun eski nişanlısı arasındaki para konularını kapsayan anlaşmazlık Şubat 2018'de kamuoyuna yansımıştı.

Ocak 2019'da yaptığı açıklamada Komuro, ailesinin eski nişanlısından finansal yardım aldığını kabul etmişti.

Kunaicho, daha sonra çiftin düğününün 2020'ye ertelendiğini açıklamıştı.

Komuro'nun hakkında çıkan olumsuz haberlere rağmen Kasım 2020'de Prenses Mako, evlilik kararında erkek arkadaşı ile beraber yürümek istediğini duyurmuştu.

"İkna ve memnun"

İmparator Naruhito, şubat ayında düzenlediği basın toplantısında çiftin evliliğine ilişkin, "Birçok kişinin ikna ve memnun olduğu bir ortamı ümit ettiğini" belirtmişti.

Naruhito'nun erkek kardeşi ve Prenses Mako'nun babası Veliaht Prens Fumihito, Kasım 2020'deki açıklamasında, çiftin evlilik niyetlerini onayladığını açıklamıştı.

Açıklamasında Fumihito, ailesiyle mevcut sorunun çözülmesine yönelik Komuro'nun "gözle görülür" çaba sarf etmesini istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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