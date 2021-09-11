Japon Prenses Mako gelecek ay evlenecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japon Prenses Mako gelecek ay evlenecek

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japon Prenses Mako gelecek ay evlenecek

Japonya İmparatoru Naruhito'nun yeğeni Prenses Mako'nun gelecek ay erkek arkadaşı Komuro Kei ile dünya evine gireceği bildirildi.

Japonya İmparatoru Naruhito'nun yeğeni Prenses Mako'nun gelecek ay erkek arkadaşı Komuro Kei ile dünya evine gireceği bildirildi.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Mako evlendikten sonra yaşadığı İmparatorluk Konutu'ndan ayrılacak.

Ekimde evlenecek çift, yeni hayatlarını ABD'de sürdürecek.

Japon imparatorluk ailesi üyelerinin pasaportları bulunmuyor. Bu nedenle Mako sivil bir vatandaş statüsüyle, Komuro ile birlikte önce aile sicil kaydı başvurusu yapacak.

Daha sonra Prenses Mako pasaport başvurusunda bulunacak.

Japonya'da geçerli kanunlar gereği, halk tabakasından biriyle evlenen imparatorluk ailesi üyesi kadın, kraliyet statüsünü kaybediyor.

Mako ile Komuro 2012'de Tokyo'daki International Christian Üniversitesinde tanışmış, Eylül 2017'de resmen nişanlanmak istediklerini duyurmuşlardı.

Şubat 2018'de kamuoyuna, Komuro'nun annesi ile annesinin eski nişanlısı arasındaki para konularını kapsayan anlaşmazlık yansımıştı.

Ocak 2019'da Komuro yaptığı açıklamada ailesinin, annesinin eski nişanlısından finansal yardım aldığını kabul etmişti.

Komuro'nun hakkında çıkan olumsuz haberler e rağmen Kasım 2020'de Prenses Mako, evlilik kararında erkek arkadaşı ile beraber yürümek istediğini duyurmuştu.

Naruhito'dan ikna vurgusu

Japonya İmparatoru Naruhito, şubat ayında düzenlediği basın toplantısında çiftin evliliğine ilişkin, "Birçok kişinin ikna ve memnun olduğu bir ortamı ümit ettiğini" belirtmişti.

Naruhito'nun erkek kardeşi ve Prenses Mako'nun babası Veliaht Prens Fumihito, Kasım 2020'deki açıklamasında, çiftin evlilik niyetlerini onayladığını açıklamıştı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mikati, kabine üzerinde Cumhurbaşkanı ile anlaştı

Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mikati, kabine üzerinde Cumhurbaşkanı ile anlaştı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Yevgeniy Ziniçev Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Derya Şensoy
Spor Marcao Cristiano Fatih Terim Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Tanju Özcan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Japon Prenses Mako gelecek ay evlenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 08:33:20. #1.17#